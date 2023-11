Greve de ônibus em Belém: rodoviários da Monte Cristo negociam retorno de serviços nesta sexta

Na manhã desta sexta-feira (17) ocorre a audiência de tentativa de conciliação entre os Sindicatos dos Rodoviários e os empresários proprietários das empresas Auto Viação Monte Cristo e Transportes Canadá. O acordo entre as partes busca resolver a paralisação dos serviços e acertar o retorno dos motoristas e cobradores, que estão há cinco dias em greve.

A audiência irá ocorrer no prédio sede do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região PA/AP, às 10h. Conforme os envolvidos, a sessão será presidida pela relatora do processo, a desembargadora Rosita Nassar e terá também a presença da vice-presidente do TRT-8, desembargadora Ida Selene Sirotheau.

Retorno da frota

Na última quarta-feira (15), uma liminar proferida pela desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8), Sulamir Palmeira Monassa de Almeida, determinou que os rodoviários da empresa Monte Cristo deveriam rodar com 50% da frota. Além disso, o documento também definia a imediata liberação das garagens pertencentes a empresa Auto Viação Monte Cristo e Transportes Canadá, que foram ocupadas desde o início da greve, na madrugada da última terça feira (14).