Parte de árvore cai e atinge veículo na avenida Serzedelo Corrêa, em Belém

Parte de uma árvore caiu, na manhã desta sexta-feira (09/06), na avenida Serzedelo Corrêa, bairro Batista Campos, em Belém. De acordo com informações da reportagem no local, o trecho onde ocorreu a queda foi pouco após o cruzamento com a Rua dos Mundurucus. Em imagem que começou a circular pelas redes sociais, é possível ver que um grande volume de vegetação caiu em direção à pista, por cima de um veículo que estava estacionado, mas, segundo moradores da área, o Corpo de Bombeiros já desobstruiu a via.

VEJA MAIS

O morador Carlos Trindade da Silva, de 65 anos, conta que o incidente aconteceu na madrugada. "Aí os bombeiros vieram, retiraram [o galho] da rua, cortaram e encostaram tudo para cá para liberar a rua. Caiu umas 2h da madrugada. Uma hora depois os bombeiros vieram. Ninguém se machucou". Carlos suspeita que a queda tenha sido provocada pela ação de cupins. A informação ainda não foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros.