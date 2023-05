Cobrir raízes de árvores com cimento é crime ambiental, alerta Prefeitura de Belém

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), alerta que colocar cimento sobre as raízes de árvores para embelezar calçadas é considerado crime ambiental, além de causar danos graves, como a morte do vegetal e até a queda do mesmo.

O engenheiro florestal Alexandre Mesquita esclarece que a prática faz com o que o vegetal fique "sufocado", retirando dele a capacidade de buscar nutrientes para sobreviver, ainda mais se tratando de árvores novas. "Nestes casos, o cimento é uma condenação à morte para essas árvores", explica.

Segundo a secretaria, tem sido comum ver na capital, com mais frequência em frente a estabelecimentos comerciais, a base da árvore completamente cimentada. A ação, em sua maioria, ocorre para garantir a estética do local.

Manual de arborização

A engenheira florestal e fiscal Helena Beckman, da Semma, destaca que há um manual de arborização de Belém amparado por lei. O documento alerta que o espaço de desenvolvimento da árvore seja respeitado devido à incidência de acidentes. Na situação, o tronco pode começar a secar por falta de água, levando o vegetal a apodrecer e, consequentemente, cair.

Esse tipo de crime ambiental foi identificado na avenida Brás de Aguiar, entre travessas Benjamin Constant e Rui Barbosa, onde uma mangueira teve a base da raiz coberta. Por ser uma árvore nova, já estava em processo de deteiroração, cujo o cimento foi retirado para evitar maiores danos.

O diretor do Departamento de Áreas Verdes Públicas da Semma, Kayan Rossy, afirma que uma equipe da secretaria reabriu a cova e está dando ao vegetal o tratamento adequado. Além disso, a Semma está buscando imagens em câmeras de segurança que possam indicar o autor do crime.

Funcionário de um restaurante na travessa Rui Barbosa há 12 anos, Abimael de Oliveira não tinha ideia da situação e via com normalidade essa prática. “Eu não sabia que isso podia acontecer, fico até preocupado com acidentes, pois conheço algumas árvores aqui na redondeza que estão assim", conta.

Apoio da população

A Semma pede o apoio da população para que denuncie casos como esses por conta do perigo que essa prática pode trazer para quem tem casa próxima a árvores de grande porte que tenham recebido cobertura de cimento sobre a raiz.

(*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidades)