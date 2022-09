Grande Coleta de Emaús arrecada doações neste domingo em Belém

A 49ª edição da Grande Coleta de Emaús será realizada neste domingo (25) nas ruas de Belém. Poderão ser doadas roupas de cama, mesa e banho, móveis, louças, eletrodomésticos, eletrônicos, brinquedos, roupas e outros itens. Os objetos arrecadados ajudarão para a manutenção e sustentabilidade das ações desenvolvidas pela organização, que atende cerca de 650 jovens.

Para Gleice Maciel, coordenadora da coleta, a campanha além de ser uma ação de solidariedade e de mobilização por respeito aos direitos humanos, é também de estímulo à educação ambiental, pois proporciona a reutilização de objetos considerados inservíveis e oportuniza que as comunidades de baixa renda tenham acesso aos produtos necessários a seu bem-estar.

“Tradicionalmente, o evento acontece no último domingo do mês de setembro, sendo publicizado a partir do dia 1° de agosto, com apoio dos meios de comunicação. A ação convoca a sociedade em geral, agrega voluntários, apoiadores e patrocinadores como corresponsáveis pela realização, princípio fundamental para o sucesso desta ação”, disse a coordenadora.

Roteiro

Em 2022, o evento traz o tema “A Solidariedade é o Caminho: Por uma Inclusão que Transforme o Mundo” e vai percorrer o bairro do Coqueiro (Conjunto Maguari; Conj. Satélite; Conj Pedro Teixeira); Tapanã (Conjunto Tapajós); Icoaraci (Trav. Berredos); Souza (Conjunto Costa e Silva); Marambaia (Conjunto Gleba I, II e III; Conj Médici I, II, Conj Euclides Figueiredo, Conj Mendara I); Val-de-Cans (Conjunto Marex e Conj Providência); bairro da Pedreira; Telégrafo; Umarizal; Parque Verde (Condominio Montenegro Boulevard e Conjunto Green Ville).

Haverá ainda dois pontos fixos de coletas: um na Escola Salesiano do Trabalho, localizada na avenida Pedro Miranda, no bairro da Pedreira; e outro na sede do Movimento República de Emaús, na avenida Padre Bruno Sechi, número 17, no bairro do Bengui. Os caminhões da coleta vão começar os trabalhos às 8h e encerram às 17h.

Movimento Emaús

O Movimento República de Emaús realiza há 51 anos diversas atividades de educação, arte educação, educação profissional e esporte para que meninos e meninas em situação de vulnerabilidade social tenham a oportunidade de transformar suas vidas. Atualmente, as atividades estão divididas em 6 projetos, compostos por cursos e oficinas diversas, atendendo mais de 600 crianças e adolescentes em Belém.