Google Amazônia: programa lança projetos mundiais para combater desmatamento na floresta

Com a presença de representantes dos povos indígenas e quilombolas, o evento "Sustentabilidade com o Google - Amazônia" expôs, na manhã desta terça-feira (4), em Belém, vários lançamentos de produtos e projetos focados no levantamento de dados instrumentais para o combate ao desmatamento da floresta Amazônica.

O presidente executivo do Google no Brasil, Fábio Coelho, reforçou que os alertas acerca do nível de degradação da região amazônica têm chamado a atenção do mundo com o objetivo de estancar o uso abusivo do bioma amazônico.

VEJA MAIS

Entre os produtos que foram apresentados durante a edição Amazônia do "Sustentabilidade com o Google, o "alerta de enchentes nos territórios ribeirinhos", a detecção de focos de incêndios e desmatamento e o rastreamento de madeira ilegal em parceria com a The Nature Conservancy, que usará bioquímica e inteligência artificial para emitir os alertas de ilegalidade.

A ideia foi reforçada pelo governador do Pará, Helder Barbalho, que comentou a candidatura da capital paraense como sede da COP 30 em 2025, reforçando que a vinda do Google "com a licença aos amigos dos outros estados, só frisa mais ainda que Belém é a capital da Amazônia".

O governador do Pará, Helder Barbalho (Heloá Canali / Oliberal.com)

Participaram do evento integrantes do corpo diretor do Google, desde gestores de produtos como Google Earth Engine até os de departamentos como o de parcerias com o Google.org e também do YouTube.

Aliás, o YouTube anunciou, durante o evento, que foi fechada uma parceria com a ONU chamada "Pacto Global" para incentivar a criação de conteúdos sobre sustentabilidade.

Entrevista exclusiva ao Grupo Liberal

Durante entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, ocasião em que Fábio Coelho esteve na redação de OLiberal, o presidente executivo do Google Brasil falou reforçou o interesse do gigante da tecnologia em potencializar a preservação da Amazônia por meio das ferramentas tecnológicas. A entrevista foi comandada pelo repórter Eduardo Laviano. Confira:

Liberal Amazon

O produto Liberal Amazon, lançado pelo Grupo Liberal em 2021, foi apresentado ao presidente do Google no Brasil, Fábio Coelho, com base de conteúdo bilíngue (português e inglês), sobre a Amazônia e problemáticas da região.

Coelho concedeu uma entrevista exclusiva ao Liberal Amazon sobre a iniciativa do Google e sobre os planos para futuro. A entrevista completa será divulgada no domingo.