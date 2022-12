Google lança sistema para alertar sobre enchentes no Brasil; veja como funciona

O Google lançou, na última terça-feira (29), uma nova ferramenta para alertar sobre enchentes em várias regiões do Brasil. O sistema, que é uma parceria com o Serviço Geológico do Brasil (SGB), utiliza a localização do celular do usuário para enviar alertas, em tempo real, sobre os locais que podem ter inundações. O novo sistema pode ser acessado no site FloodHub.

VEJA MAIS

A inteligência artificial coincide com o início do período de chuvas no Brasil. O SGB, que é vinculado ao Ministério de Minas e Energia, faz o monitoramento de dados sobre rios em boa parte do território nacional. Assim, será possível em um primeiro momento obter alertas sobre enchentes que estão acontecendo, com atualização em tempo real. As mensagens de alerta e previsão também vão aparecer se a pessoa pesquisar sobre a localidade crítica no Google.

Como funciona?

Para fazer os alertas de enchentes aos usuários, são usados mecanismos como:

imagens de satélite

serviço meteorológico

medição hidrológica

Em um segundo momento, também será possível fazer previsões sobre as inundações mais graves. Assim, os usuários poderão saber da enchente antes de acontecer.

Expansão do sistema

Representantes da SGB afirmam que, ao prever as possíveis enchentes, será possível também reduzir as mortes de pessoas e possibilitar a retirada de bens materiais. Além de permitir que a comunidade e a Defesa Civil se preparem com antecedência. O foco é a população ribeirinha.

Esse mesmo sistema já funciona em outros países como Índia e Bangladesh. Agora será lançado no Brasil, Colômbia, Sri Lanka e 15 países da África.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Adna Figueira)