Gigante alimentícia monta 'casa' no meio do Círio para valorizar cultura regional paraense

Mais uma vez terá Casa Primor no Círio de Nazaré, um espaço exclusivo que serve de ponto de encontro para vivências gastronômicas e culturais durante o 'Natal dos paraenses'. Este ano, o espaço homenageará as mulheres das regiões Norte e Nordeste do país. Além de apresentar diversos produtos da marca Seara, a Casa Primor vai contar com a participação de renomados chefs e artistas regionais, oferecendo receitas tradicionais que utilizam a margarina da marca.

Após o sucesso de sua participação nas festas juninas no Nordeste, a marca resolveu ampliar sua conexão com o público do Norte e, agora patrocina uma das maiores celebrações de fé do país, onde o encontro entre devoção, cultura e gastronomia se torna ainda mais especial.

“A Primor sempre esteve presente nas mesas das famílias brasileiras, especialmente no Norte e Nordeste. Agora, como patrocinadora oficial do Círio de Nazaré, queremos reforçar ainda mais esse vínculo afetivo que construímos ao longo de 64 anos. O Círio de Nazaré é um momento especial para celebrar a fé, a união e os sabores que fazem parte dessa cultura tão rica e diversa”, comenta Camille Lau, diretora de Marketing da Seara.

Quando é o Círio de Nazaré em 2024?

O Círio de Nazaré, principal procissão da quadra nazarena, é sempre no segundo domingo do mês de outubro, em Belém do Pará. Neste ano, a data cairá no dia 13/10. A procissão, deverá reunir cerca de 2 milhões de pessoas nas ruas de Belém.