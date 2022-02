Trânsito: Carreta fica presa na ponte do Galo e carreta de suporte trava a Pedro Álvares Cabral

Uma carreta transportando duas pás mecânicas ficou presa na ponte do Galo, em Belém, na manhã desta terça-feira (22). Durante uma manobra, o veículo ficou travado na estrutura e impediu completamente o fluxo de veículos em um dos lados da ponte. Uma carreta de apoio se deslocou ao local. E, por também ser um veículo grande, acabou fechando completamente esse lado da avenida Pedro Álvares Cabral sentido centro da cidade.

Agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) e guardas municipais foram ao local para tentar ordenar o fluxo, enquanto responsáveis pela carreta tentavam formas de "desengatar" o veículo. O trânsito da avenida Pedro Álvares Cabral ficou bem lento por conta do acidente. Ninguém se machucou por conta do acidente e nem há indícios de danos à ponte do Galo. A ponte foi liberada por volta das 12h15, informou a Semob.