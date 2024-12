VÍDEO: Gato dorme em presépio de universidade em Belém e vira atração

Na montagem do presépio de uma universidade particular em Belém, um detalhe chamou a atenção: no lugar reservado ao Menino Jesus, havia um gato deitado de barriga para cima, aproveitando o espaço para tirar uma soneca.

O vídeo, registrado por Marcos Freitas, mostra o animal relaxado em meio à decoração natalina. O autor da gravação fez um comentário bem-humorado: “Gente, pelos meus cálculos, Jesus só devia nascer dia 25, não?”.

A cena rendeu risadas e destacou a espontaneidade do momento. Para muitos, o episódio reforça como os gatos têm o dom de transformar qualquer cenário em um local confortável para descansar.