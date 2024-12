VÍDEO: Gato se irrita com pantufas de 'rival' e ataca perna da tutora

Um gatinho laranja de Araçatuba (SP) roubou a cena nas redes sociais ao demonstrar indignação com as pantufas de sua dona, que tinham o formato de outro felino da mesma cor, o Garfield. No vídeo, o gato mia, tenta morder as pantufas e parece incomodado enquanto ela circula pela casa. O momento mais cômico acontece quando o bichano, em um ataque de ciúmes, resolve morder a perna da tutora.

A reação inusitada do gato arrancou risadas dos internautas, que compartilharam suas interpretações nos comentários. “Claramente ele acha que tem outro gato ocupando o território dele”, brincou um usuário. Outros relataram situações parecidas, destacando o comportamento territorialista de seus próprios pets. "Que audácia e na minha presença", brincou uma internauta.

Especialistas explicam que gatos podem demonstrar reações instintivas a objetos que consideram “ameaças” no ambiente, especialmente quando possuem características semelhantes a outros animais. Apesar de engraçado, o comportamento é um reflexo natural da necessidade de proteção do território.