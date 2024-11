Após sumir por 42 dias, gato persa Apolo Vinicius é encontrado no dia do seu aniversário

Após 42 dias desaparecido, o gatinho persa Apolo Vinicius, foi encontrado nesta segunda-feira (25), no dia em que completou três anos de vida. A tutora, Claudia Rufino, seguia com a busca do animal, que estava desaparecido. Ela contou à reportagem que um homem entrou em contato informando o paradeiro do animal. Ele estava escondido em uma vala a 4 quilômetros de distância da casa de Claudia.

"Era tipo uma vala. Com extensão de uns 15 metros com duas saídas nas extremidades apenas”, conta a tutora. Ao retirar o gatinho da vala, Claudia disse que ele estava debilitado e desnutrido. Ele foi levado ao médico veterinário, onde passou por alguns exames, mas Claudia afirma que com os cuidados e medicamentos vai ficar tudo bem. O filho de Claudia ficou emocionado ao reencontrar o animal de estimação.

O gatinho persa estava desaparecido desde o último dia 14 de outubro. Ele sumiu na vila 3 de maio, entre Magalhães Barata e Gentil. Ele sumiu no momento em que trabalhadores que estavam na residência deixaram a porta aberta.

Após o sumiço, algumas pessoas chegaram a entrar em contato com a tutora. Uma das informações é que o gatinho estaria na avenida José Bonifácio, a tutora chegou a ir ao local, mas não encontrou o animal na época.