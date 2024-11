Gato persa brasileiro ganha prêmio internacional na Noruega

Um gato persa criado no interior de Minas Gerais conquistou o título de campeão mundial no FIFe World Show 2024. A competição, que premia os melhores felinos do mundo, foi realizada no último domingo (3), em Oslo, na Noruega.

Chamado de Max, o gato mineiro vive em um gatil no município de Crucilândia desde que nasceu. Além do título mundial, o felino também é dono do primeiro lugar nacional e americano na competição.

Segundo a tutora, Vânia Rocha, Max é dono de uma personalidade meiga e amorosa. “Ele é um bebê super carinhoso, meigo, tranquilo e amoroso. É o primeiro gato mineiro a participar e ganhar um mundial", disse ao G1.

Vânia é dona do gatil Libélula Azul. Segundo ela, a avaliação dos juízes é muito importante para a continuidade ao trabalho que realiza no local.

Na competição, os jurados analisaram quesitos como beleza e personalidade de animais do mundo inteiro. De acordo com a tutora, um dos objetivos das premiações é o contínuo melhoramento genético da raça.

"A intenção é o padrão de raça ideal e, especialmente pelo amor que tenho pelos felinos, meu trabalho tem dado resultados. Quanto à raça, ele tem cabeça grande, olhos bem encaixados e a cor ideal do padrão cobre, tamanho perfeito, pelagem exuberante, é forte e bem pesado", detalhou.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)