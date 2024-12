Gato preguiçoso de barriguinha para cima rouba a cena: 'Não sabe nem o que é um rato'; vídeo

Um gato tornou-se o centro das atenções nas redes sociais após sua dona compartilhar um flagrante inusitado. Na cena publicada pela tutora, Maini Mainã, o felino aparece deitado, completamente à vontade, espreguiçado e demonstrando pouco interesse em atividades típicas como caçar ratos. A imagem rapidamente gerou reações de quem se identificou com o comportamento relaxado do animal.

Entre os comentários, um internauta brincou: "Eu fui criado com dengo, eu", resumindo o espírito da publicação. Outros usuários também entraram na onda, destacando a despreocupação do gato com as "obrigações felinas".

VEJA MAIS

A postura tranquila do animal não apenas divertiu o público, mas também reforçou o quanto esses momentos cotidianos podem conectar as pessoas. O registro continua ganhando compartilhamentos, garantindo boas risadas aos que passam por ele no feed.