G20 em Belém: veja as interdições nas vias da cidade durante os dias de evento

Durante os dias de realização do G20, reunião de ministros do Turismo das 20 maiores economias mundiais, que ocorre no Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia, algumas vias de Belém terão o tráfego afetado para garantir a segurança dos participantes do evento, que começou nesta quinta-feira, 19, e vai até sábado, dia 21 de setembro.

Perímetros interditados

Durante a realização do G20 do Turismo, as vias de acesso ao Hangar, a avenida Brigadeiro Protázio, entre a avenida Júlio César e Dr. Freitas, e a avenida Dr. Freitas com a Brigadeiro Protázio e com a avenida Rômulo Maiorana, ficarão interditadas a partir de 7h30 até 9h10 para o acesso das autoridades ao local. Um efetivo de oito agentes e quatro viaturas farão a interdição e orientação nos perímetros citados.

Na quinta-feira, 19, de 16h à 0h, dois agentes em uma viatura farão a interdição e orientação no trânsito da rua Siqueira Mendes com a rua Padre Champagnat. Na sexta-feira, 20, de 18 à 0h, haverá a interdição da travessa Benjamin Constant com a rua Belém. Dois agentes em uma viatura farão a interdição e orientação.

Encontro G20

Durante o evento em Belém, será debatida a aprovação de propostas para o desenvolvimento do turismo sustentável, que serão apresentadas na reunião da Cúpula de Líderes, que acontecerá em novembro de 2024, no Rio de Janeiro. O G20 em Belém, culminará, no dia 21 com a reunião do Ministério do Turismo com os demais ministros do G20.

Antecedendo a essa reunião, esta quinta-feira, 19, está sendo dedicada ao 4º encontro dos técnicos do Grupo de Trabalho de Turismo do G20, com a participação de especialistas e representantes dos países responsáveis por finalizar as discussões sobre qualificação profissional, fortalecimento das instituições multilaterais e ampliação do financiamento internacional projetos do setor.