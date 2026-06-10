Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Fundação Pestalozzi realiza Forrozão pela inclusão neste domingo (14); confira a programação

Com expectativa de receber 6 mil pessoas, evento beneficente terá comidas típicas do chef Gil Sóter, sorteio de prêmios e atrações musicais como Fruta Quente e Warilou

Ayla Ferreira
fonte

Márcio Campos, presidente do conselho curador da Fundação Pestalozzi. (Foto: Flávio Contente | O Liberal)

O tradicional Forrozão da Fundação Pestalozzi do Pará chega a sua 24ª edição neste ano, com uma programação que une atrações culturais, comidas típicas, sorteio de prêmios e o compromisso da instituição com a inclusão de pessoas com deficiência. O evento beneficente será realizado no domingo (14), na sede da Fundação Pestalozzi do Pará, localizada na avenida Almirante Barroso, nº 3814. A programação inicia às 10h, possui entrada franca e será aberta ao público.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) 'Rebobina a Bordo' une clássicos do flashback e pôr do sol na Baía do Guajará]]

image Festival Val de Cannes reúne produções universitárias e mostra fotográfica gratuita em Belém
Evento exibe 13 curtas-metragens finalistas e cinco exposições fotográficas, nesta quarta-feira (10), no Teatro Estação Gasômetro

Cerca de 250 pessoas são acolhidas pela instituição, fundada no ano de 1955, com idades que vão dos sete até os 65 anos. Toda a renda arrecadada com a vendas das mesas e dos tickets dos sorteios durante o evento será destinada às atividades da Fundação Pestalozzi. "Temos alunos com Síndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e múltiplas deficiências. Nós damos assistência e fazemos com que a pessoa seja inserida na sociedade. Nosso método de ensino é diferenciado, com professores especializados, que fazem um trabalho personalizado para cada aluno ou para cada grupo de alunos", explica Márcio Campos, presidente do conselho curador da Fundação Pestalozzi.

Reformas

Com a renda do evento beneficente, o presidente visa a reforma dos três blocos do local, que contam com cerca de 40 salas de aula, além da reforma dos banheiros, bem como outros serviços para o acolhimento, educação e desenvolvimento de pessoas com deficiência. O evento também é conhecido como "Arraial da Inclusão".

"As pessoas que são atendidas também participam do arraial, temos o nosso Grupo Folclórico, que ganhou disputas no Rio de Janeiro e em São Paulo, e também nossa banda de música", detalha o presidente. Na 23ª edição do Forrozão, realizada em 2025, mais de 5 mil pessoas transitaram pelo evento. Para este ano, o presidente espera cerca de 6 mil pessoas.

"As comidas típicas deste ano são assinadas pelo chef Gil Sóter. Além disso, teremos alguns prêmios, como geladeiras, televisões e microondas, shows e outras programações culturais, como a banda Red Velvet, Fruta Quente e Warilou", conta Márcio.

Apoio

Para Márcio Campos, a chegada à 24ª edição do Forrozão é o resultado do trabalho de solidariedade e apoio à população da Fundação Pestalozzi. Ao longo dos 14 anos atuando como voluntário na instituição, ele destaca que o ato de servir ao outro faz com que as pessoas se tornem mais humanas.

"Se você doa um tempo para alguém, você está doando vida. E essa pessoa se beneficia com aquilo, você vê ela crescer. Ao longo dos 14 anos, eu só ganhei a felicidade de poder prestar esse serviço", finaliza.

População pode ajudar com trabalho voluntário

O público interessado pode apoiar a Fundação Pestalozzi do Pará através de doações ou trabalho voluntário. É o caso de Sérgio Sousa, que atua com o transporte de artistas e cantores e está participando das atividades da organização neste ano. "É gratificante estar presente em um projeto tão grandioso que eu nunca tinha participado. No meu caso, posso doar para transportar artistas que vão fazer o evento, apresentar os artistas, que é o meu trabalho", diz.

Para quem deseja ser voluntário na instituição, existem atividades diversas, como o apoio às mães de alunos com deficiência atendidos, ou até mesmo oficinas de corte de cabelo, manicure e estética, conforme as habilidades de cada um. "Para ser voluntário, é preciso ter um compromisso firmado com você para doar a hora de serviço que você vai desenvolver. A pessoa pode ir até a sede da Fundação e conversar, porque na hora vai surgir com o que a pessoa se identifica mais e com que ela vai poder não falhar", afirma.

É possível doar diretamente na sede. A população pode colaborar com alimentos não perecíveis, como arroz e feijão. Os materiais são utilizados para as refeições, como lanches e almoços. O espaço está aberto ao público das 8h às 17h, na Av. Alm. Barroso, nº 3814 - Souza, Belém - PA, 66055-080.

Serviço

24º edição do Forrozão da Fundação Pestalozzi

Data: 14/6
Hora: a partir das 10h
Local: sede da Fundação Pestalozzi do Pará, localizada na avenida Almirante Barroso, nº 3814.
Informações: (91) 98159-1444

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

forrozão da pestalozzi

fundação pestalozzi

evento beneficente

festa junina em belém

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Setor hoteleiro

Hotéis de Belém registram alta de 30% na procura com Dia dos Namorados, Copa e festas juninas

Pacotes que vão de R$ 170 a R$ 1.155 para atrair clientes durante o mês de junho

05.06.26 11h41

Rodízios

Comida paraense e empadas: rodízios expandem cardápios e criam novas experiências em Belém

Empreendedores investem em formatos criativos de consumo livre para ampliar clientela e fortalecer marcas

17.05.26 8h00

De mãe para filha

De erveiras a cozinheiras: mães e filhas fortalecem tradições em negócios no Ver-o-Peso

Laços familiares transformam ensinamentos do dia a dia em parceria de trabalho e fonte de renda em Belém

10.05.26 8h00

Debaixo d'água

PMB desmarca pela segunda vez reunião para apresentar projeto da obra à comunidade do Mata Fome

Prefeitura de Belém não dá resposta para moradores, após quase um mês do transbordo do igarapé

09.05.26 17h39

MAIS LIDAS EM BELÉM

ÁGUA

Quatro bairros de Belém ficarão sem água nesta terça-feira; veja quais e qual o horário

A suspensão ocorrerá devido a uma manutenção preventiva

08.06.26 8h46

MOBILIDADE

Especialistas de trânsito dão soluções para engarrafamento em 2 pontos crônicos de Belém; veja onde

Eles defendem reforço na fiscalização, sincronização de semáforos, reorganização viária e obras como viadutos e túneis

08.06.26 7h00

CONDENAÇÃO POR ABUSO

Caso Sefer: STJ julga recurso nesta terça-feira (9) enquanto condenação segue sem execução

A Quinta Turma da Corte analisará um recurso relacionado ao processo do ex-deputado estadual, condenado por estupro de vulnerável; o caso tramita em segredo de Justiça e está sob relatoria do ministro Joel Ilan Paciornik

08.06.26 14h37

TORCIDA

Ruas ganham as cores do Brasil e moradores resgatam tradição da Copa em Belém e Ananindeua

Com bandeiras, pinturas, telões e festas comunitárias, famílias de Belém e Ananindeua revivem tradição que atravessa gerações e movimenta bairros às vésperas do Mundial de 2026

07.06.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda