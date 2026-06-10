Fundação Pestalozzi realiza Forrozão pela inclusão neste domingo (14); confira a programação

O tradicional Forrozão da Fundação Pestalozzi do Pará chega a sua 24ª edição neste ano, com uma programação que une atrações culturais, comidas típicas, sorteio de prêmios e o compromisso da instituição com a inclusão de pessoas com deficiência. O evento beneficente será realizado no domingo (14), na sede da Fundação Pestalozzi do Pará, localizada na avenida Almirante Barroso, nº 3814. A programação inicia às 10h, possui entrada franca e será aberta ao público.

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Cerca de 250 pessoas são acolhidas pela instituição, fundada no ano de 1955, com idades que vão dos sete até os 65 anos. Toda a renda arrecadada com a vendas das mesas e dos tickets dos sorteios durante o evento será destinada às atividades da Fundação Pestalozzi. "Temos alunos com Síndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista (TEA) e múltiplas deficiências. Nós damos assistência e fazemos com que a pessoa seja inserida na sociedade. Nosso método de ensino é diferenciado, com professores especializados, que fazem um trabalho personalizado para cada aluno ou para cada grupo de alunos", explica Márcio Campos, presidente do conselho curador da Fundação Pestalozzi.

Reformas

Com a renda do evento beneficente, o presidente visa a reforma dos três blocos do local, que contam com cerca de 40 salas de aula, além da reforma dos banheiros, bem como outros serviços para o acolhimento, educação e desenvolvimento de pessoas com deficiência. O evento também é conhecido como "Arraial da Inclusão".

"As pessoas que são atendidas também participam do arraial, temos o nosso Grupo Folclórico, que ganhou disputas no Rio de Janeiro e em São Paulo, e também nossa banda de música", detalha o presidente. Na 23ª edição do Forrozão, realizada em 2025, mais de 5 mil pessoas transitaram pelo evento. Para este ano, o presidente espera cerca de 6 mil pessoas.

"As comidas típicas deste ano são assinadas pelo chef Gil Sóter. Além disso, teremos alguns prêmios, como geladeiras, televisões e microondas, shows e outras programações culturais, como a banda Red Velvet, Fruta Quente e Warilou", conta Márcio.

Apoio

Para Márcio Campos, a chegada à 24ª edição do Forrozão é o resultado do trabalho de solidariedade e apoio à população da Fundação Pestalozzi. Ao longo dos 14 anos atuando como voluntário na instituição, ele destaca que o ato de servir ao outro faz com que as pessoas se tornem mais humanas.

"Se você doa um tempo para alguém, você está doando vida. E essa pessoa se beneficia com aquilo, você vê ela crescer. Ao longo dos 14 anos, eu só ganhei a felicidade de poder prestar esse serviço", finaliza.

População pode ajudar com trabalho voluntário

O público interessado pode apoiar a Fundação Pestalozzi do Pará através de doações ou trabalho voluntário. É o caso de Sérgio Sousa, que atua com o transporte de artistas e cantores e está participando das atividades da organização neste ano. "É gratificante estar presente em um projeto tão grandioso que eu nunca tinha participado. No meu caso, posso doar para transportar artistas que vão fazer o evento, apresentar os artistas, que é o meu trabalho", diz.

Para quem deseja ser voluntário na instituição, existem atividades diversas, como o apoio às mães de alunos com deficiência atendidos, ou até mesmo oficinas de corte de cabelo, manicure e estética, conforme as habilidades de cada um. "Para ser voluntário, é preciso ter um compromisso firmado com você para doar a hora de serviço que você vai desenvolver. A pessoa pode ir até a sede da Fundação e conversar, porque na hora vai surgir com o que a pessoa se identifica mais e com que ela vai poder não falhar", afirma.

É possível doar diretamente na sede. A população pode colaborar com alimentos não perecíveis, como arroz e feijão. Os materiais são utilizados para as refeições, como lanches e almoços. O espaço está aberto ao público das 8h às 17h, na Av. Alm. Barroso, nº 3814 - Souza, Belém - PA, 66055-080.

Serviço

24º edição do Forrozão da Fundação Pestalozzi

Data: 14/6

Hora: a partir das 10h

Local: sede da Fundação Pestalozzi do Pará, localizada na avenida Almirante Barroso, nº 3814.

Informações: (91) 98159-1444

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades