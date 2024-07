Fundação Guamá abre seleção para emprendimentos no restaurante do PCT

A Fundação Guamá abriu seleção para empresas interessadas em empreender no restaurante do Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, em Belém. O edital busca empreendimentos que queiram prestar serviços de refeição, do tipo autoatendimento (self service), e fornecimento de lanches.

VEJA MAIS:

A expectativa é que sejam atendidos no local o público do PCT Guamá, que reúne 12 laboratórios, mais de 30 empresas residentes e uma escola técnica estadual instalada, além do público potencial dos campus da UFPA e da UFRA, assim como de outras instituições próximas.

A íntegra do chamamento está disponível no site pctguama.org.br, na seção de transparência, na aba de editais e atos convocatórios.

Quanto à estrutura, o prédio possui hall com balcão de atendimento, banheiros, área para distribuição do buffet e para venda de marmitas prontas. O salão do refeitório é climatizado e a cozinha conta com áreas de pré-preparo de sucos e cereais; de higienização de panelas e de cozimento.

O espaço conta ainda com salas administrativas, para nutricionista e para capacitações, além de espaços de pré-preparo de vegetais e carnes, câmaras frias de resfriamento e congelamento, despensa, depósito, vestiários para funcionários, casa das máquinas, dentre outros. Os tamanhos das dependências estão disponíveis no termo de referência do ato convocatório, nos anexos.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)