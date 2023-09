Divulgado novo edital para ocupação de lotes no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá

A Universidade Federal do Pará (UFPA) anunciou a publicação de um novo edital de concorrência pública para a concessão onerosa de dois lotes no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá (PCT Guamá), localizado em Belém. Os lotes em questão, identificados como 34 e 38, possuem dimensões que variam de 2.503,47 a 3.187,30 metros quadrados e serão destinados a instituições envolvidas em atividades científico-tecnológicas, pesquisa, desenvolvimento e inovação, com foco em áreas como Tecnologias da Informação e Comunicação, Biotecnologia, Energia, Tecnologia Mineral e Sustentabilidade.

A abertura da licitação está marcada para o dia 16 de outubro de 2023, às 10h, na Comissão Permanente de Licitação (CPL) da UFPA, situada no campus do Guamá. Para participar, os interessados devem realizar uma visita técnica aos lotes, agendada previamente, entre 5 e 11 de outubro, pelo telefone (91) 3321-8900. Confira o edital na íntegra.

Quem apresentar oferta mensal mais alta por metro quadrado vencerá

As empresas ou instituições que apresentarem a oferta mensal mais alta por metro quadrado vencerão a concorrência pública. O prazo para o início das operações não deve ultrapassar 36 meses a partir da assinatura do contrato, com validade de 18 anos, podendo ser prorrogado.

O PCT Guamá, como um ambiente de cooperação entre startups, empresas, laboratórios de pesquisa e agências de inovação, oferece inúmeras vantagens, incluindo acesso ao Programa "Guamá Business", que proporciona serviços como mentorias, consultorias, atividades de qualificação e networking. Além disso, os residentes do parque têm descontos em serviços tecnológicos prestados por laboratórios avançados de pesquisa e desenvolvimento, segurança 24 horas e outras comodidades.

A iniciativa do PCT Guamá, que conta com a parceria da UFPA e da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) e é gerida pela Fundação Guamá, tem como objetivo estimular a pesquisa aplicada e o empreendedorismo inovador e sustentável. Atualmente, o parque abriga mais de 40 empresas residentes e mais de 60 associados, além de laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, tornando-se um polo de inovação na região Norte do Brasil.