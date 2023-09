Vestibular 2024: UFPA abre inscrições para 7.445 vagas ao ano que vem

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo 2024 da Universidade Federal do Pará (PS UFPA 2024), que vai disponibilizar 264 vagas a mais nesta edição, sendo um total de 7.445 vagas em 182 ofertas de cursos, além de 199 vagas adicionais para pessoas com deficiência (PcD). Para participar do PS 2024, além de realizar a inscrição no site do Centro de Processos Seletivos (CEPS/UFPA) até o dia 16 de outubro, os estudantes interessados também devem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, que tem provas marcadas para os dias 5 e 12 de novembro.

As inscrições para o PS 2024 foram abertas às 14h desta segunda-feira (4) e seguem até às 17h do dia 16 de outubro de 2023, exclusivamente por meio do site do Centro de Processos Seletivos da UFPA. Há a cobrança de uma taxa de inscrição no valor de R$ 100, que deve ser paga por meio de boleto bancário, até o dia 31 de outubro de 2023.

VEJA MAIS

Quem cursou o ensino médio em escola pública ou equivalente pode solicitar isenção do pagamento da taxa, no ato de ins​crição. Atitude semelhante vale para quem cursou o ensino médio em escola particular com bolsa integral, desde que apresente um comprovante dessa condição no momento da inscrição. Aqueles que não tiverem a isenção deferida devem seguir com o pagamento do boleto bancário até o dia 31 de outubro de 2023.

Uma novidade para esta seleção é que os cursos que preveem duas entradas em um mesmo turno ao longo de 2024 (1º ou 2º semestre) terão inscrição única. Os estudantes classificados serão organizados nas turmas da primeira ou da segunda entrada, conforme a ordem decrescente da sua classificação, considerando a preferência de entrada registrada no momento da inscrição no PS. Na distribuição de cada entrada, será garantido o percentual de 50% de classificados na Ampla Concorrência e 50% de classificados no Sistema de Cotas.

Atendimento

O Centro de Processos Seletivos da UFPA disponibiliza os seguintes canais para dúvidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h: (91) 3201-7266 (telefone e WhatsApp), e-mail atendimento.ceps@ufpa.br e atendimento presencial no Setor Básico do Campus Guamá (Av. Augusto Correa, 01).

Serviço:

Processo Seletivo UFPA 2024

Inscrições: 4/9 a 16/10/2023

Solicitação de isenção: 4/9 a 16/10/2023

Pagamento da taxa: até 31/10/2023

Exame de Habilidades Específicas (para candidatas/os ao curso de Licenciatura em Música): 10/12/2023