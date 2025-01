Funcionária de loja recebe notícia de aprovação na UFPA no momento em que trabalhava, em Belém

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que a funcionária de uma loja de departamentos, em Belém, recebe a notícia de que foi aprovada na Universidade Federal do Pará (UFPA), cujo listão foi divulgado na sexta-feira (24).

Uma colega lê o nome dela no listão e, em seguida, começa a comemoração. “Hoje tivemos uma das melhores notícias do mundo. Nossa amiga Gabi (Gabriely Mesquita) passou na maior faculdade do Pará e nos emocionamos juntos, choramos e, claro, cantamos com maior alegria e admiração pela vitória de quem amamos e compartilhamos o nosso dia a dia”, diz o texto que acompanha o vídeo. Gabi agradeceu: “Obrigada pelo carinho de cada um vcs ❤️ meu coração fica quentinho 😍”

