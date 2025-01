Listão da UFPA: estudantes da rede pública estadual comemoram aprovação no vestibular

O aguardado listão da Universidade Federal do Pará (UFPA) foi divulgado nesta sexta-feira (24), em Belém, e muitos estudantes da rede pública estadual comemoraram a aprovação no processo seletivo 2025. Resultado de muito esforço e dedicação, diversos calouros da Região Metropolitana de Belém e do interior cantaram “Alô, alô papai” - marchinha tradicional de comemoração pela aprovação no vestibular -, misturando emoção, alegria e agradecimento.

Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação, destaca que o momento foi um dia realizações para os estudantes e enfatizou o destaque do Pará no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). "Após a grande conquista de notas no Enem 2024, que colocou o Pará em 5º lugar entre os estados com as maiores notas na redação, ver esse resultado culminando no ingresso dos nossos estudantes na universidade nos enche de orgulho".

"É fundamental fomentarmos e prepararmos nossos estudantes em relação a seus projetos de vida, para que estejam prontos para enfrentar os desafios que os cercam e conquistar seus sonhos e objetivos. Ter uma educação de qualidade, equipes capacitadas e dedicação leva nossos estudantes além. E eles merecem. Seguimos avançando", completa o titular da pasta.

Flávio Pinheiro, aluno da Escola Estadual Teodora Bentes, em Icoaraci (distrito de Belém), foi aprovado em Medicina. Para ele, “essa aprovação representa muito porque não é uma realização só minha, mas da minha família, e acredito que faz parte de um projeto de Deus. É um sonho realizado". "Nem parece que é real o que estou vivendo. Estudei muito, nove horas por dia, aproveitei muito os conteúdos que os professores passavam e, inclusive, tirei 940 na redação do Enem, diz.

Já o estudante Luiz Ueda, da Escola Estadual de Tempo Integral Renato Pinheiro Condurú, em Belém, conquistou o 1º lugar no curso de Ciências Contábeis como cotista de escola pública. “Sem sombra de dúvidas é uma emoção muito grande ser aprovado na UFPA, e ser o primeiro lugar torna essa emoção ainda maior. Tive muito apoio da escola. Todos os professores e membros da administração da escola foram muito parceiros, sempre motivando não só a mim, mas todos os alunos a perseverarem e continuarem estudando para alcançar a tão sonhada aprovação”, contou.

Conteúdo adaptado

A Unidade Educacional Especializada (Uees) José Álvares de Azevedo, na capital, também celebrou a aprovação de diversos estudantes cegos e com baixa visão em Artes Visuais, Direito, Ciências Contábeis e Licenciatura em Matemática. Orgulho não faltou para a comunidade escolar, ressaltou a diretora da unidade, Lindalva Carvalho. “É um orgulho e uma satisfação enormes. Quando a gente vê um aluno aprovado no vestibular, a gente vê que o nosso trabalho valeu a pena, que faz a diferença, e os alunos com deficiência têm uma certa limitação porque precisam que o currículo seja flexibilizado, adaptado".

"E aí está a importância do trabalho do apoio pedagógico especializado, onde a gente faz essa adaptação e um atendimento individualizado. Na escola, o aluno recebe o mesmo conteúdo que é trabalhado no ensino regular, só que de uma forma adaptada. Se é cego, vai receber esse conteúdo em Braille; se tem baixa visão, vai ter a fonte adequada, e isso faz com que os estudantes internalizem o conhecimento. O aluno com deficiência pode ser o que ele quiser, Só precisa dessas oportunidades bem adaptadas com qualidade e dosadas de acordo com as suas necessidades reais. E nós fazemos isso na Escola Álvares de Azevedo”, adiciona a professora.

O estudante Weslley Monteiro, que tem baixa visão, aprovado em Ciências Contábeis, reforçou o quanto a Unidade Educacional Especializada José Álvares de Azevedo foi essencial para sua conquista. “A minha sensação é de extrema felicidade. Por mais que a ficha ainda não tenha caído, estou completamente realizado. Quero pautar a instituição, que foi primordial para que isso tivesse acontecido, que é a Escola José Álvares de Azevedo", relata.

Ele também lembra que a escola é "uma instituição voltada para pessoas com deficiência, principalmente deficientes visuais, e que possui vários recursos, como professores muito capacitados e materiais adaptados. Portanto, foi uma instituição de suma importância para essa vitória. Agradeço a todos”, disse o novo universitário, que comemorou a aprovação junto da comunidade escolar.

Denise Costa, coordenadora de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) define que é muito gratificante quando se alcança o resultado satisfatório de um processo seletivo dos estudantes da educação especial. "É todo um trabalho com a equipe de professores de atendimento educacional especializado, bem como toda uma equipe multiprofissional que, no decorrer do ano, avalia o potencial", observa.

"A inclusão é uma questão muito importante porque envolve toda a comunidade escolar. Todo aluno tem potencial, seja ele maior ou menor, e nós precisamos sempre estar aperfeiçoando as práticas pedagógicas inclusivas, fazendo as adaptações necessárias para cada especificidade de um aluno nosso”, finaliza.

Orgulho

Aprovado em Direito, o estudante Jorge William Saraiva, da Escola Estadual Armando Fajardo, em Ananindeua, contou que se preparou bastante para dar orgulho à mãe, que é advogada. “É uma sensação maravilhosa. Algo único na vida. Eu me preparei bastante para isso e já esperava esse resultado. Eu li muito, estudei muito matemática. Cursar Direito já era algo que eu queria até por ver a minha mãe na área”, disse Jorge.

Emanuelly Alves, aluna da Escola Estadual de Tempo Integral Celso Rodrigues, no município de Santo Antônio do Tauá, na Região de Integração Guamá, nordeste paraense, conquistou a vaga em Administração. Segundo ela, além do apoio da família e dos professores, estar em uma escola de tempo integral fez diferença. “O sentimento agora é de muita emoção, de gratidão a Deus por tudo, e também aos meus professores. Eles me ligaram de manhã e falaram que eu tinha passado. Fiquei muito feliz! Fui correndo para a escola comemorar com eles, porque o incentivo que recebi foi muito importante”, reconhece a estudante.

“Entrei na escola ano passado para estudar no Tempo Integral e recebi muito incentivo. Gostei muito, tanto que era conhecida como a menina que participava de todos os projetos. Eu participei da robótica, por exemplo, e tudo isso me ajudou e incentivou a me inscrever para o Enem, a escolher esse curso. Sou muito grata”, conta Emanuelly.

Para a diretora da Escola Estadual Celso Rodrigues, Atenilda Alves, o momento comprova que todo o trabalho desenvolvido vale a pena. “Estamos extremamente felizes com a aprovação dos estudantes na Universidade Federal do Pará. O trabalho foi muito árduo, de muita dedicação com esses estudantes da escola. Agora chega o resultado, para mostrar que todo esforço vale a pena. E agora estamos aguardando ainda mais aprovações nas outras universidades”, declara.