Fumaça em Belém: população volta a relatar fumaça com fedor de queimado na Grande Belém

Uma nuvem de fumaça foi avistada por moradores da Grande Belém na noite desta quinta-feira (29). Os relatos sobre a situação iniciaram nas redes sociais por volta das 18 horas. Ainda não sabe se o caso se trata de um incêndio ou algum fenômeno climático. A maior concentração ocorre entre os bairros do Marco, Águas Lindas, Atalaia e Coqueiro. A princípio, muitas pessoas até pensaram ser um nevoeiro que ficou após a chuva, até que o cheiro de queimado começou a ficar intenso.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Belém e com o Governo do Estado sobre a fumaça e aguarda um retorno. O Centro Integrado de Operações informou que não recebeu nenhum chamado, até as 20h, falando sobre incêndios ou sobre a fumaça.

Lixão do Aurá

Na segunda-feira (26), a Secretaria Municipal de Saneamento de belém (Sesan) informou que o incêndio no lixão do Aurá estava controlado e que as causas estavam sendo investigadas. Quem vive próximo ao lixão, ainda na segunda, disse que a fumaça continua de forma mais amena. Ainda segundo os habitantes da localidade, o incêndio começou no dia 14, mas os bombeiros só começaram a combater as chamas no dia 16, uma sexta-feira.