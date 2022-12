Fumaça na Grande Belém: Moradores voltam a relatar fumaceira com odor de queimado no ar; vídeo

Uma nuvem de fumaça no ar foi avistada por moradores da Grande Belém no final da tarde desta quinta-feira (29). Os relatos sobre a presença de uma espécie de cerração cobrindo pelo menos oito bairros da Região Metropolitana iniciaram nas redes sociais por volta das 18 horas. Ainda não sabe se a ocorrência está ligada a algum incêndio ou a um fenômeno climático. A maior concentração da "nuvem" esbranquiçada ocorre entre os bairros do Marco, Águas Lindas, Atalaia e Coqueiro. A princípio, muitas pessoas até pensaram se tratar de um nevoeiro que se formou após a chuva que caiu ao longo da tarde, até que o cheiro de queimado começou a se intensificar. Algumas pessoas relataram incômodos por conta da fumaça.

Fumaça na João Paulo II e em Ananindeua

Próximo do Parque Estadual do Utinga (Peut), na avenida João Paulo II, os motoristas conseguiam nota a pouca visibilidade provocada pela fumaça em alguns trechos. No bairro de Águas Lindas, a frequência da fumaça era mais evidente. Transeuntes tinham dificuldades de determinadas locais numa longa distância.

Dor de cabeça para moradores do bairro Guanabara, em Ananindeua

Carlos Alberto, tem 49 anos, trabalha como motorista e durante quase metade da vida dele passou como morador do bairro Guanabara, em Ananindeua. Na Passagem Natal, de esquina com a avenida Ricardo Borges, ele mora com um filho de 10 anos e a esposa.

Segundo Carlos, a presença da fumaça foi sentida pela família, por volta das 17h, logo após a chuva e, durante esse curto período de tempo, foi possível sentir problemas na respiração e garanta seca. Ele disse que o caso não algo anormal e costuma acontece pelos menos duas vezes na semana. Carlo alega que a maior dificuldade é de tentar dormir com os transtornos advindos pela presença das partículas espalhadas no ar e chegam até o organismo pelo oxigênio.

“Depois que choveu veio a fumaça e nos deixou com respiração ofegante e até a garganta seca. Pela tarde, a situação estava mais crítica. Não conseguíamos enxergar absolutamente nada. É uma situação que ocorre pelo menos duas vezes na semana e mais notável logo de manhã cedo, por volta de 5h30. A boca ficava com um gosto amargo. Quando vamos dormir, o ventilador puxa o ar de fora e joga para nós a fumaça. Nesta quinta-feira (29), a fumaça foi mais pesada. Nunca tinha visto algo assim. Pensei até que era um incêndio pelas proximidades” relatou o residente.

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Belém, com o Governo do Estado e o Copro de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) sobre o caso e aguarda um retorno. O Centro Integrado de Operações (Ciop) informou que até as 20h não recebeu nenhum chamado relacionado a incêndios ou mesmo sobre a ocorrência da fumaça.

Lixão do Aurá

Na última segunda-feira (26), a Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan) informou que o incêndio no lixão do Aurá havia sido controlado e que as causas estavam sendo investigadas. Quem vive próximo ao lixão, ainda na segunda, disse que a fumaça continua de forma mais amena. Ainda segundo os habitantes da localidade, o incêndio começou no dia 14, mas os bombeiros só começaram a combater as chamas no dia 16, uma sexta-feira.