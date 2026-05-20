frequentadores denunciam abandono e risco de acidentes no complexo turístico ver-o-rio, em belém

Problemas estruturais, desgaste e sinais de abandono foram registrados no Complexo Turístico Ver-o-Rio, em Belém, na manhã desta terça-feira (19). Durante a visita ao espaço, foram encontrados buracos e tábuas soltas na passarela de madeira sobre o rio, bancos quebrados, rachaduras em estruturas de concreto, além de áreas com piso danificado e mato crescendo entre as pedras portuguesas. Também chamou atenção o estado deteriorado do telhado do Memorial dos Povos Indígenas, com partes comprometidas pela ação do tempo, levantando preocupação de frequentadores sobre a segurança e a manutenção do espaço turístico.

E os frequentadores denunciam abandono e falta de manutenção no Complexo Turístico Ver-o-Rio, um dos espaços públicos mais conhecidos de Belém e importante ponto turístico às margens da Baía do Guajará. O local, que serve como alternativa gratuita de lazer para moradores e visitantes da capital paraense, apresenta sinais de deterioração e problemas estruturais que, segundo usuários, demonstram descaso do poder público com a área.

O perfumista Kevin Tomazini Costa, de 32 anos, visitou o Ver-o-Rio pela primeira vez quando percebeu os problemas estruturais do espaço. Morador de Belém há cerca de um ano, ele relatou surpresa ao encontrar o local em situação de abandono. “Foi a primeira vez que eu vim aqui e, sendo bem sincero, eu senti uma falta de manutenção, porque parece que foi muito bem feito o trabalho. É um deck muito bonito, só que as partes das tábuas estão quebradas. Pode ocasionar um acidente”, afirmou. Segundo Kevin, além das estruturas danificadas, a pintura do espaço também demonstra desgaste. “A pintura está um pouco ressecada. Então, aparenta que foi um trabalho muito bem feito, porém não está sendo feita a devida manutenção”, disse.

Ele contou que precisou caminhar com cautela ao perceber os buracos na passarela. “Quando eu vi a parte das madeiras quebradas, procurei andar pelas vigas principais e tomando certo cuidado na parte da orla”, contou. O perfumista disse ainda que recebeu recomendações para conhecer o espaço turístico. “Falaram para mim: ‘Vá no Ver-o-Rio, que é muito bonito e a parte gastronômica é excelente’. Como eu estava por perto, resolvi vir porque gosto de ver o rio. Me deparei com essa situação. Apesar de ser muito lindo, não esperava essa situação”, disse. Kevin também chamou atenção para os riscos envolvendo crianças. Pai de duas meninas gêmeas de 8 anos e de um menino de 7 anos, ele afirmou que a situação causa preocupação. “Todo cuidado é pouco. Criança não presta tanta atenção quanto a gente. Se eu estivesse aqui com minhas filhas, imagina o tanto que elas sairiam correndo. Isso me preocupa”, disse.

Perfumista Kevin Tomazini Costa, de 32 anos: "Foi a primeira vez que eu vim aqui e, sendo bem sincero, eu senti uma falta de manutenção" (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

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Apesar das críticas, Kevin elogiou a cidade e destacou o potencial turístico de Belém. “Belém tem um potencial enorme, é uma cidade muito bonita. O povo é maravilhoso, acolhedor, a cultura é incrível e a culinária é muito boa. Eu resolvi ficar por causa do povo”, afirmou. “Acredito que Belém merece mais, tanto por parte da conscientização da população quanto das autoridades. Não venho criticar, mas esse e outros espaços mereciam uma melhor atenção”, afirmou. Segundo ele, enquanto a manutenção não é realizada, o espaço poderia ao menos receber sinalização de alerta. Ou seja: a prefeitura poderia colocar alguma placa avisando sobre os buracos, porque, como disse Kevin, todo cuidado é pouco.

O professor César Martins, de 55 anos, também criticou a situação encontrada no complexo. Para ele, o espaço aparenta abandono e representa risco para a população. “Pelo que estou percebendo aqui, parece que está abandonado, com várias tábuas faltando e grande risco para quem transita por aqui”, afirmou.

Problemas estruturais no Complexo do Ver-o-Rio, em Belém Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal

Segundo César, o problema afeta especialmente pessoas mais vulneráveis. “É um risco para criança, para idoso, para cadeirante. À noite deve ser ainda mais complicado andar por aqui”, observou. Ele estava na praça, mas ainda não havia andado naquele trecho que está crítico. “Eu ainda não tinha andado pra cá. Mas agora, verificando, parece que essa área, que é tão bonita, está abandonada”, afirmou.

O professor César Martins, de 55 anos, também criticou a situação encontrada no complexo. "Pelo que estou percebendo aqui, parece que está abandonado, com várias tábuas faltando e grande risco para quem transita por aqui”, disse (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Ele lamentou o estado de conservação de um dos cartões-postais da cidade. “Falta um pouco de carinho por parte da prefeitura para olhar para um local desse bonito. Nós temos carência grande de espaços de lazer e ver uma situação dessas é triste”, declarou. Além da passarela, frequentadores também apontaram sinais de abandono em brinquedos e outros equipamentos do complexo. Moradores e visitantes cobram manutenção preventiva e ações do poder público para garantir segurança e preservar um dos principais pontos turísticos de Belém.

Em nota, Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) informou que realizou serviços de manutenção em todo o Complexo do Ver-o-Rio há pouco mais de um mês. "A Secretaria esclarece que já está preparando e organizando o material de reparo necessário e que, até a próxima segunda-feira, dia 25 de maio, as equipes começarão a consertar os equipamentos e estruturas que estão quebrados no local, garantindo a segurança de todos os frequentadores e turistas do espaço", finaliza o comunicado.