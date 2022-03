'Fraternidade e Educação': entenda mais detalhes sobre a Campanha da Fraternidade 2022

A Campanha da Fraternidade 2022 traz como tema “Fraternidade e Educação” e como lema “Fala com sabedoria, ensina com amor”, ou seja, coloca em relevo a necessidade de uma educação que traduza um compromisso com a vida em todos os sentidos, em busca de um mundo mais fraterno.

Organizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a campanha mobiliza paroquianos no Brasil todo, inclusive, em Belém do Pará. Nesse contexto, o Grupo Liberal entrevistou a professora Marília Castro Lopes, membro da Comissão da Campanha da Fraternidade 2022, da Arquidiocese de Belém.

Marília aborda o desafio de se construir uma educação solidária, em que se ouça o outro, se una esforços para superar obstáculos para novos horizontes, a partir dos ensinamentos do educador por excelência Jesus Cristo.

Nesse processo, todos os paroquianos e a sociedade como um todo podem e devem ser protagonistas de ações estruturais em prol da educação transformadora. Em especial, os jovens nessa "experiência de encontro". "Educar para nós é Evangelizar, evangelizar é Educar. Essa prática e vínculo é indissolúvel e acontece na família, na escola, na comunidade, ou seja, em todos os nossos grupos de convivência", ressaltou a professora Marília.

Confira a entrevista na íntegra:

Grupo Liberal - Como já está sendo realizada em Belém a Campanha da Fraternidade 2022, aberta na capital paraense no último dia 5? Quais as atividades programadas para desenvolvimento do tema sobre a relação entre Educação e Fraternidade?



Maria Castro Lopes: "A Campanha da Fraternidade lançada oficialmente pela Arquidiocese de Belém, no último dia 05, vem sendo vivida através de encontros formativos nas nossas Regiões Episcopais, assim como nas nossas Instituições Católicas, Comunidades, Grupos e demais expressões que compõem nossa Arquidiocese. Tivemos nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro de 2022, nas oitos Regiões Episcopais da Arquidiocese encontros formativos, rodas de conversas que foram conduzidos pelo Bispo Auxiliar, Padres, Diáconos, Educadores Católicos, Casais da Pastoral Familiar, Membros das Comunidades e Paróquias. Momento importantíssimo, para garantirmos esse espaço de formação, informação, divulgação, trocas e vivências da Campanha da Fraternidade. Nossa Arquidiocese tem estimulado a organização do serviço pastoral junto às escolas, universidades, centros comunitários e outros espaços educativos, em especial das instituições católicas de ensino, é missão de todos nós".

Grupo Liberal - Como a Igreja entende a Educação? Seria mais que o simples repasse de conhecimentos entre pessoas nas escolas? A educação é transformadora de vidas? Como assim?

Maria Castro Lopes: "A Igreja acredita que a Educação é meio de transformação social, logo de vida por crermos que somos formadores de consciência. Podemos afirmar, como cita o texto base da Campanha: Educar é também uma ação divina.

Educar para nós é Evangelizar, evangelizar é Educar. Essa prática e vínculo é indissolúvel e acontece na família, na escola, na comunidade, ou seja, em todos os nossos grupos de convivência. Temos Jesus Cristo como Mestre Educador, que nos ensina como devemos valorizar e legitimar o espaço da/ na Educação! Quando contemplamos as ações e palavras de Jesus, encontramos um caminhar educativo. Portanto, Educar para Fraternidade, Solidariedade, Justiça, Paz vai muito além do repasse do conhecimento sistematizado através do currículo escolar; educar para emancipação é fomentar uma sociedade protagonista da sua transformação, dos novos horizontes, mais equitativa e fraterna. Por isso, lutamos para garantir uma Educação Integral de Excelência, não só acadêmica, mas, sobretudo, humana. Precisamos 'redescobrir caminhos para uma reconstrução que não é parcial, mas global; que não atinge somente alguns aspectos, mas deve chegar às raizes do modo como pessoas e povos compreendem e organizam a totalidade da vida' (Texto-base CF/2022). A CF - 2022 nos instiga a recordar que educar não é um ato isolado; ao contrário, é uma experiência de encontro no qual todos são educadores e educandos. Logo, é tarefa da própria pessoa, da família, da escola, da Igreja e de toda a sociedade. Como bem diz o provérbio de origem africana: 'é preciso uma aldeia para se educar uma criança!'".

Grupo Liberal - Como cada paróquia participa da CF 2022? O que cada paroquiano (a) pode fazer em contribuição à educação na Campanha?

Maria Castro Lopes: "Cada paróquia participa da CF, através das formações em nível paroquial e arquidiocesano.

Nós, paroquianos, devemos acreditar que é tempo oportuno para estudarmos e conhecermos os documentos da Igreja que nos preparam para sermos cuidadores e cuidadoras da nossa Casa Comum. Por isso, pergunta-nos o papa Francisco: 'O que acontece quando não há fraternidade conscientemente cultivada, quando não há uma vontade política de fraternidade, traduzida em uma educação para a fraternidade, o diálogo, a descoberta da reciprocidade e o enriquecimento mútuo como valores!?' (Encíclica Fratelli Tutti). Logo, o tema da Campanha, "Fraternidade e Educação", deve acontecer em cada espaço de missão e atuação, no exercício da acolhida, do encontro. Precisamos ter consciência, que cada um de nós é a CF viva, atuante! Essa contribuição efetiva que se dará nestes momentos de integração, socialização, formação, partilhas, trocas de experiências irão assegurar um espaço para vivermos o exercício da escuta, sabendo ouvir, aprendendo com o outro; essa troca gerará sentimento de identidade e pertença, proporcionado um discernimento coletivo, social, para assim asseguramos nosso agir, onde quer que estejamos!".

A Campanha da Fraternidade foi lançada oficialmente pela Arquidiocese de Belém no dia 05 de março (Ivan Duarte / O Liberal)

Grupo Liberal - Como a juventude das paróquias pode atuar na CF 2022, no enfoque desse tema? Como entende a relação entre educação e cidadania?

Maria Castro Lopes: "Nossos Jovens são convidados a serem protagonistas dessa campanha, pois pode até parecer “clichê” mas são eles que irão descortinar os novos horizontes e novas possibilidades, na construção de um novo tempo.

Serão eles que irão colher os frutos desse investimento frutífero, de buscarmos uma educação de excelência humana e solidária para as nossas crianças e adolescentes! São os novos cidadãos engajados, co-responsáveis, conscientes, maduros que garantirão uma nova sociedade, através do acesso aos direitos sociais, na perspectiva integral e global. Um povo educado é o reflexo de uma sociedade cidadã, por isso o tempo urge para assegurarmos as várias formas educacionais: educação na família, educação popular, educação comunitária, educação indígena, educação formal, educação social e tantas outras. Para uma prática dialógico educativa, é necessário ainda promover uma vivência participativa e cristã, de abertura ao mundo e aos outros, e neste caso os Jovens Cidadãos são protagonistas".

Grupo Liberal - Ao longo do ano, o que a Arquidiocese pretende fazer como parte da CF 2022?

Maria Castro Lopes: "Nossa proposta é justamente essa, desenvolver atividades ao longo do ano, que possam garantir o objetivo geral da campanha, que nos interpela promovermos diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário! Somos convidados(as) ao longo deste ano, preparamos esse terreno, semearmos nosso chão amazônico, nossa grande aldeia global para falarmos com sabedoria, ensinando com amor! Estamos construindo a caminhada da Pastoral da Educação, suscitando a participação dos educadores das instituições públicas e privadas, das experiências comunitárias e de ribeirinhos! Vamos buscar uma educação comprometida com novas formas de economia, de política e de progresso verdadeiramente a serviço da vida humana, em especial, dos mais pobres. Em um tempo marcado pela pandemia, guerras e por tantas outros conflitos, que geram distanciamento e polarizações, é preciso reaprender a amar, a perdoar, a cuidar, a curar, a dialogar e a servir a todos. Educar é construir a verdadeira fraternidade alicerçada na justiça e na paz".

Grupo Liberal - Qual a sua mensagem para os paroquianos de Belém e às famílias de fiéis em geral sobre a Campanha da Fraternidade 2022?

Maria Castro Lopes: "Na Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, o papa Francisco, usando uma linguagem real, humana, cristã, convoca a Igreja a uma sincera conversão pastoral; convoca a Igreja a superar o comodismo e o fechamento para ser uma Igreja 'em saída'. Então, minha mensagem é que possamos como Povo de Deus vivermos essa missão, com os olhos, a boca, os ouvidos, as mãos na perspectiva do outro, do serviço. Assumindo nossa vida-missão como Educadores na construção dessa nova realidade social. Analisando o contexto da educação na cultura atual, e seus desafios que foram potencializados pela pandemia. Verificar e cobrarmos políticas públicas que gerem impacto positivo e de qualidade, fortalecendo o ensino integral, onde a excelência não está pautada somente na perspectiva acadêmica, mas, sobretudo, humana. Incentivar propostas educativas que, enraizadas no Evangelho, promovam a dignidade humana, a experiência do transcendente, a cultura do encontro e o cuidado com a casa comum. Então, aproveite essa leitura e faça da sua paróquia, sua comunidade, sua escola, seus grupos o espaço da fraternidade e educação, onde através do diálogo, possamos 'Falar com sabedoria, ensina com amor'. (cf. Pr 31, 26)".