Campanha da Fraternidade: Igreja foca na Educação

A partir desta quarta-feira (2), a população brasileira, em especial os católicos, são convidados pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a refletir sobre a relação entre a educação em sentido amplo e a prática da fraternidade que deve existir entre cidadãos nas cidades. É que a CNBB lança, nesta Quarta-Feira de Cinzas, a Campanha da Fraternidade 2022, com o tema "Fraternidade e Educação" e como lema bíblico, extraído de Provérbios 31, 26: “Fala com sabedoria, ensina com amor”. A abertura oficial ocorrerá com a divulgação de um vídeo às 10 horas, com pronunciamentos dos membros da presidência da CNBB e convidados. /essa programação poderá ser acompanhada em vídeo por meio das redes sociais da entidade (Youtube e Facebook) e emissoras de televisão de inspiração católica. A abertura virtual, assim como a do ano passado, deve-se à escolha da CNBB, como forma de prevenção à covid-19.

A abertura da CF 2022 poderá ser também conferida por meio da Rádio Nazaré - FM 91.3 e redes sociais https://www.facebook.com/ArquidiocesedeBelemdoPara). Na Arquidiocese de Belém, a Campanha da Fraternidade será aberta neste sábado (5), às 8 horas, no Colégio Marista (Nazaré). Participarão do evento o Clero, leigos e religiosos de todas as paróquias de Belém.

O arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, destaca que "nós, como bispos, quisemos colocar em relevo este ano a contribuição da Igreja para a educação, mostrando Jesus como aquele que é o educador por excelência".

Na abertura nacional da CF 2022, nesta quarta, será realizada uma coletiva online à Imprensa às 9h50. A CNBB informa que atenderão à imprensa o secretário geral da CNBB e bispo auxiliar do Rio de Janeiro (RJ), dom Joel Portella; o secretário-executivo de Campanhas da CNBB, padre Patriky Samuel Batista e o padre Júlio César Rezende, membro da Pastoral da Educação e da Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e Educação da CNBB.

Integração

Esta é a terceira vez que a temática da educação será abordada na Campanha da Fraternidade, como informa a CNBB. O tema já foi objeto de reflexão e ação eclesial em 1982 e 1998. De acordo com a introdução do texto-base, foi “a realidade de nossos dias que fez com que o tema educação recebesse destaque, um tempo marcado pela pandemia da covid-19 e por diversos conflitos, distanciamentos e polarizações”. A presidência da CNBB justifica, na apresentação do texto-base da CF, que se trata de uma campanha que, mais do que abordar outro aspecto específico da problemática educacional, vai refletir sobre os fundamentos do ato de educar na perspectiva católico-cristã.

Nessa perspectiva, a educação é compreendida não apenas com um ato escolar, com transmissão de conteúdo ou preparação técnica para o mundo do trabalho, mas de um processo que envolve uma “comunidade” ampliada que inclui todos os atores (família, Igreja, Estado e sociedade). A CF 2022 é impulsionada pelo Pacto Educativo Global, convocado pelo papa Francisco. Na carta convocação ao Pacto, o Santo Padre apresenta elementos constitutivos de uma educação humanizada que contribua na formação de pessoas abertas, integradas e interligadas, que também sejam capazes de cuidar da casa comum já que a “educação será ineficaz e os seus esforços estéreis se não se preocupar também em difundir um novo modelo relativo ao ser humano, à vida, à sociedade e à relação com a natureza”, conforme explicitado na Encíclica Laudato Si’, 2016, nº 215.