Arquidiocese de Belém lança Campanha da Fraternidade 2022

Com o tema “Fraternidade e Educação” e o lema “Fala com sabedoria, ensina com amor”, a Campanha da Fraternidade 2022 teve sua abertura realizada na manhã deste sábado (5), pela Arquidiocese de Belém, no ginásio do Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré. A solenidade contou com uma programação a partir das 7h, com acolhida das expressões eclesiais e educativas. Em seguida, uma missa foi presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, e concelebrada pelo Bispo Auxiliar, Dom Antônio de Assis Ribeiro, e o Clero Arquidiocesano, às 8h.

Todos os anos a Campanha da Fraternidade escolhe um tema para refletir. Desta vez, a discussão será impulsionada pelo Pacto Educativo Global, convocado pelo Papa Francisco. O objetivo é promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, à luz da fé cristã, propondo caminhos em favor do humanismo integral e solidário. A Arquidiocese diz que a educação é abordada pela terceira vez na Campanha da Fraternidade - as outras vezes ocorreram nos anos 1982 e 1998 - e volta a ser destaque em 2022 devido à realidade vivida pelo país e as dificuldades e distanciamento da educação em tempo da pandemia da covid-19.

A Campanha da Fraternidade é um serviço que a Igreja Católica quer prestar à sociedade, segundo o Arcebispo de Belém. “Ela clama por uma recuperação de todo o processo educacional e educativo. Temos dois tipos de presença: a educação formal nas escolas – e são várias escolas católicas empenhadas em dar uma educação cada vez mais adequada, de qualidade e confessional, que é oferecer o que a igreja tem para as nossas famílias; e educação informal, e a coleta da Campanha da Fraternidade deste ano se destinará a ajudar esses cursos de reforço escolar, por exemplo, e outros que acontecem nas várias Paróquias da Arquidiocese”, afirma.

Dom Alberto diz que a Igreja está presente na missão pela educação, e que evangelizar é educar da melhor maneira possível. Por isso, a Arquidiocese de Belém se une ao Brasil para divulgar a campanha aberta em prol da educação, diz ele. A Campanha da Fraternidade é realizada no período da quaresma, de 2 de março a 10 abril, e encerra com a Coleta da Solidariedade realizada no Domingo de Ramos, em 10 de abril. Como gesto concreto os recursos arrecadados são destinados ao apoio de projetos sociais relacionados ao tema da campanha.

O Bispo Auxiliar, Dom Antônio de Assis Ribeiro, garante que o início da Campanha ser na época de quaresma não é coincidência. Este é um período que foca na experiência da conversão – para ele, não há conversão sem fraternidade, e não há fraternidade sem educação. “É uma corrente de compromissos em vista da melhoria de nós mesmos, da família e da sociedade como um todo. A transformação da sociedade passa pela educação. Por isso que o Papa lançou o Pacto Educativo Global, um desafio para renovarmos o mundo através da educação”, avalia.

A comissão arquidiocesana tem uma série de afazeres dentro da Campanha da Fraternidade 2022. A primeira, de acordo com o Bispo Auxiliar, seria a composição ou relançamento da Pastoral da Educação: uma equipe vai refletir sobre a beleza da educação nos mais variados contextos, incluindo a educação na família e nas escolas, a educação e a vida espiritual dos professores, além de retomar a reflexão sobre princípios éticos universais, como a justiça, a paz, a solidariedade e outros. Essa equipe fica ainda responsável por apresentar o texto-base da Campanha da Fraternidade nas várias Regiões Episcopais, e a partir das Paróquias os párocos são chamados a visitar escolas e outras instituições que trabalham com educação.

O evento na manhã deste sábado reuniu o clero, representantes das Pastorais, Movimentos e Novas Comunidades e fiéis das oito Regiões Episcopais. Contou também com a passagem da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré e apresentações de dança, música e teatro.