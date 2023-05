Filó? Capivara é capturada na Orla de Icoaraci e mulher é presa após ameaçar policiais na ação

Uma capivara foi capturada, na manhã desta sexta-feira (19), na orla do distrito de Icoaraci, em Belém, por militares do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM). Durante o trabalho, uma mulher tirou uma foto dos policiais e postou em um aplicativo de mensagens com ameaças aos agentes. Após o registro viralizar e chegar até a corporação, ela foi localizada e presa.

No registro, publicado no Whatsapp, ela faz símbolo de arma com as mãos e escreveu: “Se tivesse [uma arma], seria ‘sal’ nos dois [policiais]”. A mulher foi localizada instantes depois da postagem.

De acordo com o delegado Jivago Ferreira, da Seccional Urbana de Icoaraci, a mulher foi levada à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis. Na delegacia, ela revelou que a publicação se tratou de um "deslize". Por não ter antecedentes criminais, a jovem assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de ameaça contra os policiais e foi solta em seguida. O processo será respondido em liberdade.

Filó?

Com o registro da captura da capivara não faltam comparações, nas redes sociais, entre o caso em Icoaraci e o roedor “Filó”, que virou notícia nas últimas semanas, após ser tratada como “animal de estimação” pelo influencer amazonense Agenor Tupinambá. O animal chegou a ser apreendido pelo Ibama, mas voltou ao antigo “tutor” depois que um centro do órgão foi invadido por uma deputada estadual exigindo a devolução ao influenciador e mostrando as condições do abrigo.

Com a repercussão nacional, o casal foi relacionado à capivara da Orla de Icoaraci. “Gente, pensei que fosse a Filó”, brincou uma internauta. “Pegaram as duas capivaras”, escreveu outro, referindo-se à mulher presa e ao animal apreendido pelo 10º BPM.