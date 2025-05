Fiéis celebram o dia de Santa Rita de Cássia em Belém

A Igreja Católica celebra o dia de Santa Rita de Cássia, conhecida como a Santa dos Impossíveis e advogada dos casos desesperadores, nesta quinta-feira (22/5), na Paróquia São José de Queluz, na avenida Cipriano Santos, no bairro de Canudos, em Belém. Este ano também é celebrado os 125 anos de Santa Rita, realizada no dia 24 de maio de 1900, pelo Papa Leão XIII.

Após a celebração, ocorre a tradicional Procissão das Rosas, o cortejo em homenagem à Santa Rita de Cássia, reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial da capital desde abril de 2019, que sairá da paróquia. O percurso iniciará da Avenida Cipriano Santos e seguirá pela Av. Teófilo Condurú, Tv. Segunda de Queluz, Av. Ceará, Tv. Primeira de Queluz, Cipriano Santo e retornar a paróquia.

Nesta quinta (2/5), o santuário ficará aberto para visitação ao longo do dia, com missa às 7h, 9h, 12h, 17h, encerrando às 19h, com Missa Solene presidida por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Metropolitano de Belém. Em seguida terá programação cultural.