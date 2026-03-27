Fibra realiza atendimentos gratuitos em campanha contra câncer do colo do útero em Belém; confira
Serviços incluem Papanicolau, vacinação e testes rápidos com resultados imediatos
O Centro Universitário Fibra promove, ao longo deste mês, uma programação especial em alusão ao Março Lilás, campanha dedicada à prevenção e ao combate ao câncer do colo do útero. A iniciativa inclui a oferta de serviços gratuitos de saúde voltados ao público feminino, com atendimentos realizados no ambulatório de Enfermagem da instituição, localizado na avenida Generalíssimo Deodoro, em Belém.
Durante o período, estão disponíveis consulta de enfermagem ginecológica, coleta de exame preventivo (Papanicolau), orientação sobre a vacina contra o HPV e realização de testes rápidos, com resultados em poucos minutos. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, no horário de 8h às 17h.
Além das ações específicas do Março Lilás, o ambulatório da Fibra também disponibiliza uma série de serviços gratuitos à população, realizados por alunos do curso de Enfermagem. Entre os atendimentos oferecidos estão vacinação, coleta de preventivo, curativos simples e complexos, verificação de pressão arterial e glicemia, retirada de pontos, orientações para amamentação e aplicação de medicação intravenosa, mediante apresentação de receita médica. Os serviços funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no ambulatório da instituição.
VEJA MAIS:
Serviços gratuitos durante março:
Consulta de enfermagem ginecológica;
Coleta de preventivo (Papanicolau);
Orientação sobre vacina do HPV;
Testes rápidos: resultados em poucos minutos para sua tranquilidade
Local: ambulatório de Enfermagem da Fibra, na avenida Generalíssimo Deodoro
Horário: 8 às 17 horas
Contato: (91) 3266-3110
Serviços gratuitos oferecidos no ambulatório
Atendimento feito pelos alunos do curso de Enfermagem:
Vacinas
Preventivo
Curativos simples e complexos
Verificação de pressão arterial e glicemia
Retirada de pontos
Orientações para amamentação
Aplicação de medicação intravenosa (com receita)
Datas: de segunda a sexta-feira
Hora: 8 às 17 horas
Local: ambulatório da Fibra
Informações: (91) 3266-3110/3226-5040
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