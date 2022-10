Festividade de Nossa Senhora Aparecida começa neste sábado em Belém

Iniciamos outubro, o mês de Nossa Senhora Aparecida com novena e festividade, em Belém. A Padroeira do Brasil, que tem seu dia comemorado em 12 de outubro, terá 12 dias de festa e oração, iniciadas hoje, 1º.

Nossa Senhora Aparecida é um dos maiores símbolos da fé católica no Brasil. A imagem dele foi encontrada 1.717 por pescadores durante uma pesca sem sucesso. Depois disso, o trabalho se tornou farto, e sua estatueta foi resgatada por eles, se tornando o primeiro registro de Nossa Senhora Aparecida no Brasil.

VEJA MAIS

A Paróquia Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida, localizada na avenida Pedro Miranda 1566, no bairro da Pedreira, inicia a programação hoje, às 17h, com a Procissão das Crianças, em seguida, às 18h30, será aberta oficialmente a Festividade 2022, com uma Santa Missa.

No anexo da à Paróquia ao longo dos dias será realizada a Festividade 2022, com praça de alimentação e programação cultural.

Neste domingo, 02, a Santa Missa será em quatro horários: 07h, 09h, 11h e 19h. Entre os dias 03 a 08 de outubro, ocorrerá o Terço Mariano, às 6h30, em seguida, às 7h, será a Santa Missa. A noite, às 18h30, ocorrem a novena e Santa Missa.

Já no próximo final de semana, no domingo de Círio, 09, às 18h30, terá novena e Santa Missa. Na segunda, 10 e terça-feira, 11, acontece o Terço Mariano, às 6h30, a Santa Missa às 7h, e às 18h30, ocorre a novena e Santa Missa. Na véspera do dia de Nossa Senhora Aparecida, às 20h, serão realizados os sorteios das premiações da Festividade, com transmissão ao vivo pelo Facebook da Paróquia.

No dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida, a programação será especial: 7h, Santa Missa com transmissão pela Rádio Nazaré; 9h, Santa Missa com transmissão pela TV Nazaré; 11h, Santa Missa; 12h, Almoço da Padroeira; 17h, Santa Missa seguida da Procissão da Festa; e 19h, Santa Missa e encerramento da Festividade de 2022.

A Procissão das Crianças realizada hoje, irá percorrer a avenida Pedro Miranda, seguindo pela travessa Enéas Pinheiro, avenida Marquês de Herval, travessa Mauriti, retornando para a avenida Pedro Miranda até a Igreja Matriz.

Já Procissão da Festa, fará o trajeto: avenida Pedro Miranda, travessa Enéas Pinheiro, avenida Antônio Everdosa, travessa Vileta, avenida Marquês de Herval, travessa Mauriti e chegada pela avenida Pedro Miranda até a Igreja Matriz.