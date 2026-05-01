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Festividade de Fátima 2026 começa com procissão nesta sexta (1º), em Belém

Programação segue até 13 de maio e inclui Procissão das Velas, missas e celebração presidida pelo arcebispo Dom Julio Akamine

Dilson Pimentel
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No dia 12, será realizada a tradicional Procissão das Velas, que costuma reunir centenas de fiéis pelas ruas do bairro de Fátima, em Belém (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

A Festividade de Fátima 2026 em Belém começa nesta sexta-feira (1º) e seguirá até o próximo dia 13, dia dedicado à padroeira. No dia 12 vai ocorrer a tradicional Procissão das Velas (Procissão Luminosa), a partir das 18h30, que costuma reunir milhares de fiéis pelas ruas do bairro de Fátima.

Nesta sexta-feira, às 19 horas, haverá Santa Missa, presidida pelo padre Gelcimar Santos, seguida de procissão de abertura da festividade. A caminhada da fé vai percorrer algumas ruas do bairro. No dia 12, às 17 horas, missa pontifical presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Julio Endi Akamine. E, a partir das 18h30, a Procissão das Velas.

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No dia 13, dia de Nossa Senhora de Fátima, haverá o encerramento da festividade. Haverá missas às 6h30, 8h30, 12 horas e Santa Missa às 17 horas. Às 19 horas, missa de encerramento da festividade, coração e Procissão do Adeus. A missa será será presidida pelo cônego Ivan Conceição.

 

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