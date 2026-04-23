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Visita de Nossa Senhora de Fátima ao Grupo Liberal marca 40 anos de legado de Romulo Maiorana

A imagem foi recebida por funcionários no hall de entrada do prédio, onde foi montado um altar para a realização da novena

O Liberal
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Visita de Nossa Senhora de Fátima ao Grupo Liberal marca 40 anos de legado de Romulo Maiorana. (Foto: Adriano Nascimento / Especial)

A imagem de Nossa Senhora de Fátima visitou o Grupo Liberal, em Belém, nesta quinta-feira (23). O momento ganhou um significado ainda mais especial ao coincidir com os 40 anos de falecimento do fundador, Romulo Maiorana. Reconhecido por familiares e colaboradores como uma pessoa de forte expressão de fé, o visionário da comunicação foi citado durante a oração da novena e a passagem da santa pelos setores da empresa.

A programação ocorreu em dois momentos. Durante a manhã, a imagem de Nossa Senhora de Fátima esteve na TV Liberal. No local, os colaboradores participaram de um momento de devoção realizado no auditório, seguido da visita da santa aos setores da emissora.

No fim da tarde, por volta das 16h, a imagem foi recebida por funcionários no hall de entrada do prédio da sede do Grupo, no bairro do Marco. Foi montado um altar para a realização da novena, presidida pelo cônego Ivan Conceição. Durante a celebração, foram feitas orações em memória de Romulo Maiorana, além de intenções voltadas à família, gestores e colaboradores presentes. Ainda dentro da agenda do dia, após o momento religioso na sede, a imagem percorreu diversos setores, incluindo o gabinete da diretoria, áreas comerciais, classificados, as redações dos jornais O Liberal e Amazônia, além do portal OLiberal.com e da Rádio Liberal+.

Representante do Grupo Liberal, Thiago Maiorana destacou a importância da visita e a emoção de conduzir a imagem durante o trajeto pelos setores. “A visita é muito importante. Como foi dito durante a celebração, no mês de outubro a gente espera Nazaré e, em maio, a gente espera Fátima. Receber a imagem aqui no jornal, abençoar o ambiente de trabalho e todas as pessoas é motivo de muito orgulho para a gente”, afirmou.

image Representante do Grupo Liberal, Thiago Maiorana destacou a importância da visita. (Foto: Adriano Nascimento / O Liberal)

 

Ele também ressaltou o simbolismo da data. “É ainda mais especial por ser o dia do 40º aniversário de falecimento do meu avô, Romulo. Poder lembrar dele nesse momento e receber essa bênção torna tudo muito significativo. Só tenho gratidão por tudo isso e por podermos proporcionar esse momento aos funcionários”, disse.

image A imagem foi recebida por colaboradores no hall de entrada do prédio, onde foi montado um altar para a realização da novena. (Foto: Adriano Nascimento / Especial)

 

Thiago também destacou a presença constante da fé no ambiente corporativo. Segundo ele, iniciativas como missas regulares fazem parte da rotina e contribuem para o bem-estar dos colaboradores. Ele pontuou que manter um espaço de trabalho abençoado e acolhedor faz diferença no dia a dia, especialmente por ser um local onde muitos passam grande parte do tempo.

“A gente acredita que isso traz mais tranquilidade, faz com que as pessoas se sintam mais em casa. É uma segunda casa para muitos, e ter um ambiente assim, com essa presença de fé, é muito importante”, completou.

Colaboradora de O Liberal há 30 anos, Jacira Batista também destacou a emoção de vivenciar o momento. “É uma sensação maravilhosa. Nós, funcionários, temos um privilégio muito grande de receber a santa aqui. É difícil até segurar a emoção, com certeza é algo muito marcante”, relatou.

image Jacira Batista destacou a emoção de vivenciar o momento de fé. (Foto: Adriano Nascimento / O Liberal)

Ela lembrou que as visitas religiosas fazem parte da rotina ao longo dos anos e reforçam a fé dos trabalhadores. Jacira contou que, ao longo das três décadas de trabalho, sempre acompanhou a presença de imagens como a de Nossa Senhora de Nazaré e Nossa Senhora de Fátima no local.

“Para a gente é um momento de felicidade. Eu tenho 30 anos aqui e sempre vivemos esses momentos. É uma emoção constante, um prazer, porque somos católicos e temos a oportunidade de receber, rezar, pedir e agradecer aqui mesmo no trabalho. Muitas pessoas gostariam de ter esse contato mais próximo com as santas de devoção, e nós conseguimos viver isso de perto, recebendo essa bênção”, finalizou.

 

Visita de Nossa Senhora de Fátima ao Grupo Liberal

 

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