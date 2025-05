Festividade da Santíssima Trindade inicia novena com presença do Arcebispo de São Paulo nesta sexta

Em preparação para a festividade da Santíssima Trindade, Belém recebe o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, nesta sexta-feira (30), quando será celebrada a missa de abertura da Novena de Pentecostes, na Paróquia da Santíssima Trindade. A celebração será às 8h30, na igreja localizada no bairro da Campina. Com o tema “A Santíssima Trindade que é nossa esperança nos faz suas testemunhas”, a programação religiosa da 27ª edição do festejo segue até o dia 15 de junho.

De 30 de maio a 7 de junho, será realizada a novena ao Espírito Santo em preparação para a festividade, todos os dias após a missa diária. No dia 8 de junho, domingo, às 18h, haverá a abertura oficial da festividade, celebrando Pentecostes, com o cônego Vladian Alves. Já no dia 9 de junho, segunda-feira, às 18h30, haverá uma missa dedicada à Mãe da Igreja, presidida pelo cônego José Gonçalo.

Seguindo com a programação, na terça-feira, dia 10 de junho, às 18h30, a santa missa será celebrada pelo frei Paulo Alessandro. No dia 11, quarta-feira, também às 18h30, a celebração será conduzida pelo padre Rafael Brito. Na quinta-feira, dia 12, às 18h30, a celebração eucarística será presidida pelo padre Alberto Mendes. Na sexta-feira, dia 13, às 18h30, o celebrante será o cônego Vladian Alves.

VEJA MAIS

Um dos principais momentos da festividade será no dia 14 de junho, sábado, com a tradicional procissão com o cônego Vladian Alves, às 17h. Em seguida, às 18h30, haverá a celebração da santa missa presidida por Dom Júlio Akamine, arcebispo coadjutor de Belém. E no domingo, dia 15 de junho, a programação começa às 7h com a santa missa da Trindade, celebrada pelo cônego Jaime de Moura Pereira.

Ainda no domingo, às 8h30, será realizada a missa do Rosário, presidida pelo padre Alexandre Théo. Às 10h, haverá outra missa da Trindade, celebrada pelo padre Moisés Matos. A programação continua à tarde, às 14h, com mais uma missa da Trindade, presidida pelo cônego Roberto Cavalli, e se encerra às 18h com a celebração conduzida por Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo metropolitano de Belém.

Além da programação religiosa, a festividade contará com atrações culturais durante todos os dias da festa. Noites temáticas também integram o calendário do evento.