Festival gastronômico movimenta a orla de Icoaraci neste fim de semana

Neste domingo (10), a orla de Icoaraci continua recebendo a terceira edição do Festival Gastronomia das Ilhas, promovido pela Prefeitura de Belém, que tem o objetivo de movimentar o setor turístico e gastronômico da Vila Sorriso, como o distrito é conhecido. O evento ocorre sempre das 11h às 16h. Os 22 estabelecimentos participantes da programação criam pratos especiais e inéditos com o preço individual de R$ 59,9 pela refeição completa (entrada, prato principal e sobremesa). O Festival também será realizado no próximo fim de semana, 16 e 17 de julho.

O casal de professores Laudecir Azevedo e Ederson Pereira aproveitaram a oportunidade para degustar a culinária criativa promovida no evento. Eles contam que já costumam almoçar em Icoaraci, aos fins de semana, no Restaurante Carvalho, que é um estabelecimento assíduo do Festival. “Com esse festival, as pessoas que não conhecem esse distrito maravilhoso de Icoaraci poderão conhecer. Principalmente a gastronomia daqui, que merece muito ser valorizada”, afirma Laudecir.

Casal Laudecir Azevedo e Ederson Pereira aprovaram a criatividade da culinária da região. (Mácio Ferreira / Agência Belém)

O Restaurante Carvalho explorou a diversidade e o potencial da culinária paraense oferecendo como prato de destaque o Peixe a Mike, que é grelhado no carvão com arroz de jambu, batata cozida e cebola. De entrada, foi servida casquinha de arraia e, como sobremesa, bolo de sorvete de açaí.

Outro estabelecimento que faz parte do circuito é o tradicional Restaurante Maia, há 32 anos em funcionamento na ilha. Na ocasião, o restaurante participou com a Carne de Sol Marajoara, como refeição principal, tendo de entrada charutinho de peixe empanado e, como sobremesa, pudim de tapioca. A administradora do restaurante, Andréia Maia, comenta as vantagens de participar do Festival:

“Essa iniciativa é muito boa, movimenta Icoaraci e atrai muitos clientes para nosso estabelecimento. Além disso, o festival deu capacitação de atendimento ao público para a gente, o que deixa nosso negócio mais profissional”, diz Andréia, que administra o empreendimento, juntamente com os pais José Luís e Vera Maia.

Evento colabora com a capacitação dos empreendedores

O Festival Gastronomia das Ilhas é uma iniciativa da Prefeitura de Belém, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), e conta com o apoio também da Coordenadoria Municipal de Turismo (Belémtur), responsável por oferecer capacitação aos proprietários, cozinheiros e atendentes dos estabelecimentos participantes.

São ofertados cursos de precificação e montagem de pratos, habilidades básicas de cozinha e o de manipulação de alimentos, ministrados pela Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), junto com a Funbosque e a Unama.

“Muito importante para Icoaraci, principalmente para a Orla, pois irá intensificar as visitações, e também para os restaurantes aprimorarem seus estabelecimentos com novos pratos e com a qualificação dos seus funcionários”, afirma o empresário Jaime Coelho, proprietário de um dos restaurantes que participaram da apresentação do festival.

Além das capacitações, o agente distrital de Icoaraci, Gregório Neto, ressalta os serviços e as atividades culturais que são planejadas para o mês de julho, a fim de movimentar a economia no distrito.

“O Festival Gastronomia das Ilhas é a abertura oficial do Verão 2022 em Icoaraci, o qual, além do evento, consistirá na execução de várias atividades e serviços para atender às demandas dos serviços públicos de manutenção do distrito, como limpeza das vias públicas, revitalização das entradas e canteiros centrais, calçadas, praças e pontos turísticos devido ao aumento do fluxo de pessoas no período das férias escolares em Icoaraci”, informa.

VEJA MAIS

Evento ressalta a gastronomia criativa da cidade

Desde 2015, Belém possui o selo de Cidade Criativa da Gastronomia, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e que tornou a cidade uma referência mundial em gastronomia, passando a integrar a rede de cidades criativas da gastronomia, que buscam desenvolvimento de maneira sustentável e de modo socialmente justo.

Atualmente, a administração do selo está sob a responsabilidade da Codem, que promove, apoia e fortalece eventos e atividades nessa área, sendo ainda responsável pela elaboração dos relatórios e articulações junto à Unesco, poder público, iniciativa privada e sociedade civil. O Brasil possui apenas mais três cidades com selo da gastronomia criativa: Florianópolis (RS), Paraty (RJ) e Belo Horizonte (MG).