Orla de Icoaraci recebe festival gastronômico a partir deste sábado

Um dos mais importantes pontos turísticos de Belém, a orla de Icoaraci, recebe a terceira edição do Festival Gastronomia das Ilhas, promovido pela Prefeitura de Belém, que tem o objetivo de movimentar o setor do turismo e gastronômico da Vila Sorriso, como é conhecido o distrito.

O festival começa neste sábado (9) e segue no domingo (10) e no próximo final de semana, 16 e 17 de julho, sempre das 11h às 16h. Nesses dias, os estabelecimentos participantes da programação criam pratos especiais e inéditos com o preço individual de R$ 59,9, com direito à entrada, prato principal e sobremesa. As ilhas de Mosqueiro e do Combu também já receberam o evento gastronômico. Confira aqui todos os pratos oferecidos nesta edição.

De acordo com a Prefeitura de Belém, o festival foi planejado para ocorrer dentro da ação “Verão da Nossa Gente” – um dos objetivos é a retomada dos segmentos turístico e gastronômico em Icoaraci, um dos mais impactados pela pandemia da covid-19 nos últimos dois anos. Por isso o evento reunirá, no mês que marca o verão paraense, diversos empreendedores, entre barracas de praia e restaurantes localizados na orla.

A realização é da administração municipal, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), com apoio da Fundação Escola Bosque (Funbosque), Universidade da Amazônia (Unama) e Agência Distrital de Icoaraci (Adic).

O agente distrital de Icoaraci, Gregório Neto, ressalta os serviços e as atividades culturais que estão sendo planejadas para o mês de julho para movimentar a economia no distrito. “O Festival Gastronomia das Ilhas será a abertura oficial do Verão 2022 em Icoaraci, o qual, além do evento, consistirá na execução de várias atividades e serviços para atender às demandas dos serviços públicos de manutenção do distrito, como limpeza das vias públicas, revitalização das entradas e canteiros centrais, calçadas, praças e pontos turísticos devido ao aumento do fluxo de pessoas no período das férias escolares em Icoaraci”, informa.

Capacitação

Além do fomento ao turismo, a Prefeitura também tem o intuito de incentivar a economia local, promovendo a capacitação dos funcionários dos restaurantes, bares e barracas da praia do cruzeiro, que participam do circuito.

São ofertados cursos de precificação e montagem de pratos, habilidades básicas de cozinha e o de manipulação de alimentos, ministrados pela Divisão de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), junto com a Funbosque e a Unama.

“Muito importante para Icoaraci, principalmente para a Orla, pois irá intensificar as visitações, e também para os restaurantes aprimorarem seus estabelecimentos com novos pratos e com a qualificação dos seus funcionários”, afirma o empresário Jaime Coelho, proprietário de um dos restaurantes que participaram da apresentação do festival.

Gastronomia

Desde 2015, Belém possui o selo de Cidade Criativa da Gastronomia, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e que tornou a cidade uma referência mundial em gastronomia, passando a integrar a rede de cidades criativas da gastronomia, que buscam desenvolvimento de maneira sustentável e de modo socialmente justo.

Atualmente, a administração do selo está sob a responsabilidade da Codem, que promove, apoia e fortalece eventos e atividades nessa área, sendo ainda responsável pela elaboração dos relatórios e articulações junto à Unesco, poder público, iniciativa privada e sociedade civil. O Brasil possui quatro cidades com selo da gastronomia criativa: Florianópolis (RS), Paraty (RJ), Belo Horizonte (MG) e Belém (PA).