Icoaraci será sede da terceira edição do Festival de Gastronomia das Ilhas

Durante dois fins de semana de julho, no distrito de Icoaraci, a Prefeitura de Belém realiza a terceira edição do Festival de Gastronomia das Ilhas, por meio da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem), com apoio da Fundação Escola Bosque (Funbosque), Universidade da Amazônia (Unama) e Agência Distrital de Icoaraci (Adic). A programação começa no próximo sábado (9) e também será realizada nos dias 10 (domingo), 16 (sábado) e 17 (domingo). Os horários ainda estão em definição.

Com o período de alta temporada, o festival está incluído no programa “Verão da Nossa Gente 2022”, da Prefeitura de Belém, que tem como objetivo a oferta turística e gastronômica de Icoaraci. O evento inclui propostas de pratos especiais criados pelos estabelecimentos que farão parte do festival, com preço individual de R$59,90, com direito à entrada, prato principal e sobremesa.

História

A primeira edição do evento foi realizada na Ilha do Combu, no mês de outubro do ano de 2021. Entre os dias 14 e 15 de maio de 2022, o distrito de Mosqueiro foi a sede da segunda edição do festival, no qual foi estendido por três finais de semana seguidos, devido à grande procura.

O projeto tem como objetivo estimular a gastronomia, o turismo e o artesanato da região de forma sustentável, divulgando a cultura paraense, por meio da realização de um circuito gastronômico, que, nesta edição, será feito no distrito de Icoaraci. A proposta envolve restaurantes locais com preços acessíveis para a população, mas valorizando os ingredientes da produção local, além de capacitação de profissionais do ramo.

