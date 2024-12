Festival de arte urbana pinta a fachada de casas ribeirinhas na ilha do Combu

A 6ª edição do festival de arte urbana Street River leva o grafite das grandes metrópoles para as comunidades ribeirinhas da Ilha do Combu, em Belém, transformando as fachadas de oito casas ribeirinhas com obras de artistas do Norte e Nordeste do Brasil. A programação, iniciada em 11 de dezembro, se estende até a sexta-feira (13), com uma visitação guiada gratuita às casas grafitadas, às 10h, seguida por uma feira de economia criativa. Durante o evento, os visitantes terão a oportunidade de conhecer e adquirir produtos feitos por artesãos locais, celebrando a rica herança cultural da região. O ponto de encontro para as atividades de sexta-feira será no Espaço Náutico Marine Club, localizado no bairro do Guamá.

Criado em 2015 pelo grafiteiro, muralista e artista visual Sebá Tapajós, o Street River Amazônia é um projeto pioneiro de arte urbana nas margens dos rios amazônicos, destacando as histórias e culturas pouco conhecidas do público em geral de comunidades ribeirinhas. O festival une arte e impacto social, promovendo melhorias para os moradores locais e gerando visibilidade para a realidade dessas comunidades.

Nesta edição, Lenu (Belém), Preto Nay (Ananindeua), Amazon (Manaus-AM), Campis (Macapá-AP), Cely Feliz (Muaná-AM), Fael Primeiro (Salvador-BA) e Luna Bastos (Teresina-PI) se unirão para um mutirão artístico nos igarapés Combu, Piriquitaquara e nos furos Benedito e Paciência.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Projeto leva arte, água potável e energia solar para moradores da Ilha do Combu]]

Segundo os idealizadores do Street River Amazônia 2024, o festival reafirma o compromisso de unir arte, inclusão e sustentabilidade em uma das regiões mais emblemáticas do Brasil. A iniciativa conta com o patrocínio do Sebrae-PA, realização MandaJob & MarPequena e apoio da Secretaria de Turismo, Governo Federal, Biotintas, Bufalo Growler, Casa Apoena e Ibis Budget e Shopping Bosque Grão-Pará.