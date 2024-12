Baixista do Natiruts aproveita passagem no Pará para curtir a Ilha do Combu e o Marajó; veja o vídeo

O Baixista da banda Natiruts, Luís Maurício, aproveitou a passagem pelo Pará para curtir as delícias do Estado. Após o show deste final de semana, que faz parte da turnê de encerramento do grupo, ele desembarcou na Ilha do Marajó para dançar carimbó, aproveitar a gastronomia e se esbaldar na natureza local.

Luís Maurício se despediu de Soure nesta terça-feira (11), ao som do ritmo regional, inclusive, ele até dançou muito ao som do carimbó. Tudo foi registrado pelo influenciador Madson Embaixador, que contou ao Grupo Liberal, que o baixista foi recepcionado pelo condutor Rodrigo Cecin.

“O Luís fez passeio de barco pelo Igarapé, na fazenda São Jerônimo e visitou o artesanato na no Projeto Mãos Caruanas. Ele está impressionado com a riqueza cultural do Marajó, coisa que ele não tinha noção por não ser tão divulgado em outras partes do país”, conta.

Antes de ir ao Marajó, ele também curtiu um banho de rio na Ilha do Combu ao lado da sua filha.

O Natiruts se apresentou em Belém no último dia 07 de dezembro, o show faz parte da turnê “Leve Com Você” que marca a despedida do grupo.