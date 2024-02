Banda Natiruts anuncia fim após turnê de despedida: ‘Deixamos um legado’

Os integrantes da banda Natiruts anunciaram o fim do grupo nesta segunda-feira (26), por meio das redes sociais. De acordo com eles, a turnê “Leve com Você”, que acontece ainda este ano, será uma despedida.“A gente deixou um legado para a nossa geração e para a música brasileira. [...] Fãs podem estar um pouco tristes, mas queria dizer que essa tristeza pode se tornar lembranças boas”, disse Alexandre Carlo, vocalista da banda Natiruts.

VEJA MAIS

“Queremos que vocês levem a magia de ser Natiruts, o amor de ser Natiruts, a vibração de ser Natiruts, o espírito de ser Natiruts e a paz de ser Natiruts”, diz a legenda.

Nos comentários, fãs e seguidores imploraram pela continuação do grupo e lamentaram o fim de uma era. “Vá dormir que amanhã é outro dia, acabou nada não”, brincou uma internauta. “Como vamos nos despedir da banda que foi a trilha sonora da vida de muitos aqui? Apesar de não conseguir aceitar, desejo sempre tudo de lindo neste novo ciclo!”, disse outra.

Formada em Brasília em 1996, a banda de reggae Natiruts coleciona músicas que são sucesso até hoje, como "Liberdade pra Dentro da Cabeça" (1998), "Deixa o Menino Jogar" (1997), "Quero Ser Feliz Também" (2006) e "Presente de um Beija-flor" (1997).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)