Ferramenta que monitora desastres naturais na região amazônica ganha versão para celular

Trazendo uma nova ferramenta para a população, o Centro Regional do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) lançou nesta quinta-feira (12) a plataforma SipamHidro para dispositivos móveis. O lançamento foi realizado no evento “Pré-cheia 2024: Análise e Prognóstico para 2025”, em Belém. A ferramenta, já existente em uma versão para web, traz o fornecimento de informações de monitoramento e na previsão, tanto dos níveis dos rios quanto das condições climáticas na região amazônica no contexto de enchentes, inundações, queimadas e outros fenômenos naturais.

O SipamHidro, em seu formato original, já trazia a possibilidade de ajudar gestões governamentais e gestores locais no mapeamento das áreas de inundações e na identificação e cadastro de potenciais moradores que necessitem de auxílio. Agora, o público poderá enviar informações e receber notificações sobre ocorrências em tempo real, o que pode ajudar na prevenção de desastres.

Segundo o coordenador de Hidrologia do Censipam, Flávio Altieri, a nova versão do SipamHidro trará facilidade ao acesso de informações. “As pessoas poderão ter, em tempo real, dados sobre o lugar onde está sendo feito o monitoramento”, afirmou. Ainda, de acordo com o especialista, o app permitirá a interação, algo que não estava disponível até então. “O usuário vai poder registrar a informação de algo que está acontecendo naquele momento e transmitir para o sistema, que contabiliza em um banco de dados. Também será possível receber notificações sobre os lugares que o usuário definir”, destacou o especialista.

Ele ainda enfatiza que o app pode ser usual não somente para as instituições quanto para a própria sociedade - e com a ferramenta as pessoas poderão identificar informações de locais pré-definidos. “O sistema vai contabilizar isso [as informações transmitidas] dentro de um banco de dados e poder ajustar os modelos que a gente vem desenvolvendo. Tanto o web quanto o app são abertos para qualquer pessoa poder usar”, acrescenta Altieri.

Atuação

O diretor operacional do Censipam, Daniel Dias, destaca que a atuação da instituição tem como objetivo a prevenção de riscos de desastres. “A nossa forma de colaborar é fazendo o monitoramento ambiental e o monitoramento da ocorrência de riscos. O Censipam trabalha coletando e integrando informações a respeito do que ocorre na situação, tanto ambiental, como desmatamento e garimpos ilegais, quanto na área meteorologia e no monitoramento do nível dos rios. E isso para entregar informações qualificadas”, afirma.

Segundo ele, essas previsões - com relação ao nível dos rios - são essenciais para monitorar as condições do que se tem no atual momento quanto para comparar com outros fenômenos já observados anteriormente. “E ainda, quais são os prognósticos para os próximos meses. Esse prognóstico baseado em modelos é capaz de trazer, baseado em modelos, o que poderá ocorrer tanto na questão meteorológica quanto do nível dos rios, porque podemos informar as autoridades, a sociedade civil e o setor econômico”, completa.

Monitoramento

Entre alguns fenômenos observados recentemente na Amazônia está a estiagem, que também pode ser monitorada pelo app. O gerente regional do Censipam, Fábio Simão, pontua as principais causas para essa seca dos rios amazônicos, que passa pelo monitoramento do órgão: “Os fenômenos climáticos associados ao El Ninõ, no Oceano Pacífico, à movimentação de massas de ar no [Oceano] Atlântico. E também a questão do desmatamento e a explicação desordenada da Amazônia influenciou na estiagem dos nossos rios. Estamos para fazer um diagnóstico e levantar dados para fazer estratégias de enfrentamento a essa problemática”.

Programação

O Pré-cheia 2024, realizado em formato híbrido (online e presencial) reuniu autoridades, especialistas e representantes de instituições de monitoramento hidrológico e manejo de impactos ambientais para discutir as condições climáticas e hidrológicas do período 2024-2025.

A programação, além de contar com a apresentação da versão mobile do SipamHidro, trouxe a apresentação de dados, mesas-redondas e palestras sobre as condições atuais e esperadas para os reservatórios da Amazônia, bem como monitoramentos e prognósticos.

O Censipam integra o Ministério da Defesa (MD) e tem como função articular, planejar e coordenar ações visando a proteção e inclusão social dentro da Amazônia, dentro do contexto de combate à biopirataria, proteção aos parques nacionais e monitoramentos.