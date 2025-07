Férias com segurança: cuidados simples ajudam a prevenir acidentes com crianças

Durante o período de férias escolares, casas, praias e clubes tornam-se espaços frequentes de lazer infantil. No entanto, sem a devida supervisão, a diversão pode acabar em acidentes. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Pará, há um aumento significativo de ocorrências com crianças nesse período, principalmente quedas, queimaduras, choques elétricos e afogamentos.

A boa notícia é que, com medidas simples de prevenção, muitos desses acidentes podem ser evitados.

Ambiente seguro começa dentro de casa

A mãe Maria Luiza Freitas, que tem duas crianças pequenas, adaptou o lar com protetores de quina, travas em armários e tampas nas tomadas. “Mesmo com todas as barreiras, a vigilância precisa ser constante”, alertou.

Outro caso que reforça a importância da supervisão aconteceu com a psicóloga Larissa Gomes. Ela precisou realizar uma manobra de desengasgo no filho após o menino colocar a tampa de um controle remoto na boca. “Depois disso, instalei portões, suspendi armários e protegi todas as tomadas ao alcance”, relatou.

Locais com mais risco de acidentes

Segundo o Corpo de Bombeiros, 40% dos acidentes domésticos com crianças acontecem na cozinha. Entre as recomendações estão:

Manter crianças longe do fogão;

Guardar produtos de limpeza e objetos cortantes em armários altos e trancados;

Deixar o piso sempre seco para evitar escorregões.

Para prevenir quedas, recomenda-se:

Retirar tapetes próximos a escadas;

Instalar grades ou redes de proteção em janelas e sacadas;

Esconder fios soltos que possam causar tropeços.

Também é importante manter tampas nas tomadas e atenção com eletrodomésticos quentes, como ferros e chapinhas.

Brincadeiras exigem supervisão constante

O major Israel Souza, do Corpo de Bombeiros do Pará, ressalta que “cada brincadeira exige um protocolo diferente”. Ao soltar pipa, por exemplo, a criança deve estar acompanhada de um adulto, longe da rede elétrica e jamais utilizar cerol.

Em atividades aquáticas, como piscinas, rios ou praias, o ideal é escolher locais com presença de guarda-vidas.

Orientação contínua é fundamental

Além das barreiras físicas, o Corpo de Bombeiros recomenda ensinar as crianças a reconhecer riscos. “Explique, de forma lúdica, por que não se coloca objetos na tomada ou na boca, não se mexe no fogão e não se entra na água sem adulto. Orientação contínua é tão importante quanto a proteção física”, destacou o major Souza.

Dicas do Corpo de Bombeiros do Pará

Queimaduras: resfrie com água corrente. Se houver bolhas ou carne viva, procure atendimento médico. Não use pomadas caseiras.

resfrie com água corrente. Se houver bolhas ou carne viva, procure atendimento médico. Não use pomadas caseiras. Engasgamento: aplique a manobra de desengasgo (Heimlich). Procure uma unidade de saúde se o objeto não for expelido.

aplique a manobra de desengasgo (Heimlich). Procure uma unidade de saúde se o objeto não for expelido. Afogamento: mantenha a calma e chame os guarda-vidas. Ligue 193 em qualquer emergência.

Serviço

Emergência: Corpo de Bombeiros – 193

Informações de prevenção: www.bombeiros.pa.gov.br