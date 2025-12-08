Feriado de Nossa Senhora leva moradores ao Utinga para dia de lazer e natureza

No feriado de Nossa Senhora da Conceição, o Parque Estadual do Utinga recebeu moradores que buscaram lazer em meio à natureza. Entre trilhas, bicicletas, o lago e a sombra das árvores, o ambiente era de convivência e famílias aproveitando o dia de folga ao ar livre.

A artista Esther Sá, uma das primeiras a chegar, experimentou pela primeira vez o passeio de remo no Utinga com a família.

“Hoje foi o dia de vir para cá, para a água”, disse ela, empolgada após o trajeto. Esther destacou o significado do feriado: “É fabuloso esse contato com a vegetação, com a água, com a movimentação corporal, tudo que envolve o esporte, o remo. Eu gosto muito, é muito bacana”.

Experiências na água e no parque

Para a estudante Alice Sá, de 12 anos, a manhã teve sabor de descoberta. Estreante no percurso aquático, ela resumiu a experiência: “Foi muito legal. Um pouco cansativa, mas muito legal”. O banho no lago foi sua parte preferida. “Eu gostei de estar na água, gosto muito da natureza”, completou Alice.

No Parque Estadual do Utinga, as caminhadas e os passeios de bicicleta são atividades comuns. Entre as famílias pedalando, estavam os professores Francielle Ramos e Rossi Silva, acompanhados do filho.

Francielle contou que era aniversário do filho, de sete anos. Moradores vizinhos ao Utinga, a família já considera o parque uma extensão da rotina. “Como ele é filho único, a gente aproveita para tirar ele das telas. Aqui ele gasta energia, anda de bicicleta, brinca. É maravilhoso esse contato com a natureza”, afirmou Francielle.

Rossi complementou: “A gente corre para qualquer espaço ao ar livre sempre que dá. Ele anda de bike, patinete, perna de pau, skate. A gente quer mesmo vencer essa luta com as telas”.

Celebração e rotina ao ar livre

No meio da comemoração, o pequeno Carlos Eduardo, aniversariante do dia, demonstrou alegria com a programação. “Acordei com uma super surpresa”, contou ele. “Tinha uma cartinha e um presente com um jogo”. O garoto enumerou os esportes que pratica: “Tênis, judô, natação e daqui a pouco futebol também”.

No Utinga, o dia de Nossa Senhora da Conceição tornou-se um momento para respirar, desacelerar e celebrar a vida ao ar livre.

Horário de funcionamento do Parque

O Parque Estadual do Utinga abre normalmente de quarta a segunda-feira, das 6h às 17h, com entrada gratuita. O local fecha às terças-feiras para manutenção.

Confira o funcionamento do parque:

Fechado: Terças-feiras (para manutenção).

Dias de Funcionamento: Quarta a segunda-feira (incluindo feriados).

Horário: 6h às 17h.