Faz frio em Belém em julho? Saiba quais estações existem na capital paraense

Belém, a capital paraense, é conhecida por seu calor, suas chuvas intensas e sua cultura rica e diversificada. Nesse período, o número de turistas que chegam para aproveitar as férias em Belém cresce consideravelmente. Apesar dos belenenses buscarem diversão nos vários balneários pelo estado, a capital paraense se torna um grande atrativo para os visitantes que se encantam pela arquitetura, culinária e cultura da cidade das mangueiras.

Mas, em pleno mês de julho, surge uma pergunta que deixa muitos turistas curiosos: faz frio em Belém nessa época do ano? Para entender melhor o clima de Belém, é essencial conhecer as estações do ano na região amazônica. Ao contrário do que ocorre em boa parte do Brasil, onde as quatro estações são bem definidas, em Belém existem apenas duas estações: o "verão amazônico" e o "inverno amazônico".

Quais as estações do ano em Belém?

Antes de falar sobre o clima específico de julho, é importante entender como funcionam as estações do ano em Belém. Diferente das regiões temperadas, que têm as quatro estações bem definidas (primavera, verão, outono e inverno), na Amazônia as estações são divididas de maneira diferente: o "inverno amazônico" e o "verão amazônico".

Verão Amazônico:

O verão amazônico ocorre entre junho e novembro. Este período é caracterizado por dias ensolarados e pouca chuva, tornando-se a estação mais seca do ano. As temperaturas médias giram em torno de 26°C a 33°C, com picos que podem ultrapassar os 35°C em dias mais quentes. É a época perfeita para aproveitar as belezas naturais das praias, ilhas, balneários e igarapés da região.

Inverno Amazônico:

Já o inverno amazônico acontece entre dezembro e maio, quando as chuvas são mais frequentes e intensas. As tempestades são diárias, mas geralmente rápidas, principalmente às 15h, a tão conhecida "chuva da tarde". A temperatura nesse período também varia pouco, se mantendo entre 24°C e 30°C.

VEJA MAIS

Faz frio em Belém no mês de julho?

A resposta rápida é um sonoro "não". Em julho, as temperaturas em Belém tendem a ficar entre 24°C e 31°C, em média. Pode haver ocasionais dias mais frescos, especialmente se houver influência de massas de ar mais frio ou chuvas intensas. No entanto, comparado a regiões mais ao sul do Brasil, o clima em Belém durante julho é considerado mais quente e úmido.

Portanto, nada de frio! As temperaturas são altas, o sol brilha intensamente e a umidade relativa do ar é menor em comparação ao inverno amazônico. Este é um período ideal para quem gosta de calor e quer explorar as atividades ao ar livre que a cidade e seus arredores têm a oferecer.

Como aproveitar o "verão amazônico" no mês de julho em Belém?

O mês de julho é uma das melhores épocas para visitar Belém. Com menos chuvas e mais dias ensolarados, a cidade e seus arredores oferecem inúmeras opções de lazer e entretenimento ao ar livre.

Praias de Rio: Em julho, as praias de rio próximas a Belém, como a Praia do Caripi em Barcarena, são destinos perfeitos para um dia de sol. A água fresca do rio é um convite para um mergulho relaxante, e as barracas na beira da praia oferecem petiscos deliciosos e bebidas geladas para refrescar.

Ilha do Mosqueiro: A Ilha do Mosqueiro é um dos destinos mais populares para os belenenses durante o verão. Localizada a cerca de 70 km do centro de Belém, a ilha possui praias de água doce com ondas que lembram o mar. É um lugar ideal para passar um fim de semana, com diversas opções de hospedagem, restaurantes e atividades ao ar livre.

Passeios pela Ilha do Combu: Aproveitar um passeio pelo rio na ilha do Combu ao redor de Belém é uma experiência única. Empresas de turismo oferecem roteiros que incluem visitas a comunidades ribeirinhas, trilhas na mata e a observação da fauna e flora locais. É uma ótima oportunidade para conhecer mais sobre a biodiversidade amazônica e a cultura local.

Mercado Ver-o-Peso: Visitar o Mercado Ver-o-Peso, um dos maiores mercados ao ar livre da América Latina, é uma atividade que não pode faltar. Em julho, o mercado está ainda mais vibrante, com uma variedade incrível de frutas, peixes, ervas e artesanato. É um local perfeito para experimentar a gastronomia paraense e levar algumas lembranças para casa.

Passeio em praças, parques e pontos turísticos: As praças da República e Batista Campos são excelentes opções de passeio ao ar livre, com uma imponente beleza e os majestosos monumentos de décadas passadas, além de vários cafés charmosos nos arredores. Já o Mangal das Garças, situado no coração da cidade, proporciona um refúgio verde onde é possível admirar aves exóticas e explorar a fauna e flora amazônicas. E para um passeio relaxante em meio à natureza, o Parque do Utinga é o lugar perfeito, com trilhas que levam a belas paisagens naturais.

Festival de Verão de Salinas: Embora Salinópolis, ou Salinas, esteja a cerca de 220 km de Belém, muitos belenenses aproveitam o Festival de Verão de Salinas, que ocorre em julho. O evento reúne shows de música, festas e uma programação diversificada que atrai turistas de todo o estado e até de fora.

Festas Juninas e Julinas: As festas juninas se estendem até julho em Belém, transformando-se em "festas julinas". Comidas típicas, quadrilhas e muita música animam os finais de semana, proporcionando uma imersão na cultura popular nordestina e amazônica.

O que levar na mala para Belém em julho?

Ao planejar uma viagem para Belém em julho, o turista precisa se preparar para o calor. Roupas leves, protetor solar, chapéu ou boné, e óculos de sol são essenciais. É importante não esquecer de levar um repelente de insetos para os passeios em áreas verdes e, claro, roupa de banho para curtir as praias de rio.