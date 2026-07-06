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Famílias da Terra Firme arrecadam recursos para recomeçar após incêndio que destruiu residências

Os moradores ficaram sem roupas, alimentos, documentos e móveis após sinistro

Lívia Ximenes e Ayla Ferreira*
fonte

Quatro residências foram destruídas em decorrência do sinistro, cujas causas ainda estão sendo investigadas. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Na madrugada deste domingo (5), famílias que residiam na passagem Comissário, entre as passagens Cáritas e Brasília, no bairro da Terra Firme, em Belém, foram vítimas de um incêndio de grandes proporções. Quatro residências foram destruídas em decorrência do sinistro, cujas causas ainda estão sendo investigadas. De acordo com a Prefeitura de Belém, cinco pessoas ficaram feridas sem gravidade. Os moradores perderam roupas, alimentos, documentos e móveis, e agora arrecadam recursos para recomeçar, através de uma campanha de doações.

No local onde ocorreu o incêndio, há uma vila familiar, com casas feitas de madeira, que pegaram fogo e ficavam nos fundos de uma residência de alvenaria, pertencente à mãe e ao padrasto de Messias da Silva Holanda, uma das vítimas. Ele trabalhava como DJ e perdeu os equipamentos, como notebook e caixas de som. O DJ estava em casa no momento do incêndio, com a esposa, Bruna Guimarães Cabral, e a filha.

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O caso é investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias da morte

Segundo o aposentado Antônio Silva de Holanda, de 58 anos, irmão de Messias, equipes dos Bombeiros e da Defesa Civil realizaram vistoria no local ainda ontem e a previsão é que o laudo saia em até 30 dias. A suspeita é que tenha ocorrido um curto-circuito. “Quando eu cheguei, a casa já estava em chamas. Deu o curto, a mãe e a filha estavam dormindo. Quando elas se espantaram, só deu tempo de correr para tentar sobreviver e graças a Deus que conseguiram”, diz Antônio.

image O aposentado Antônio Silva de Holanda, de 58 anos. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Ele explica que o incêndio começou em uma casa alugada. “Minha mãe alugou para o inquilino, e como ele tinha um monte de coisas aqui dentro, começou por aqui. Queimou um bocado de coisa, queimou o guarda-roupa, queimou geladeira, cama, perdeu tudo”, lamenta. 

Antônio chegou ao local por volta de 23h e se deparou com as chamas, que se dissiparam com a chegada dos bombeiros. Porém, por volta da meia-noite à 1h da manhã, o incêndio voltou e as equipes do Corpo de Bombeiros precisaram retornar ao local.

Solidariedade

Foram cerca de 40 minutos de espera até a chegada do Corpo de Bombeiros, mas enquanto isso, moradores da área se uniram para tentar apagar as chamas. O aposentado Nazareno Oliveira Reis, de 66 anos, que participou da mobilização para ajudar as vítimas. Ele já mora na área há 25 anos.

image O aposentado Nazareno Oliveira Reis, de 66 anos. (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Seu Nazareno tomou conhecimento do sinistro a partir do filho, que já estava no local jogando água. “É uma coisa que incomoda todo mundo, principalmente quando é próximo da gente, um amigo, um parente. Então todo mundo se preocupou, a comunidade e todo mundo que esteve aqui presente ajudou. Mas fogo é fogo. Depois o Corpo de Bombeiros chegou e graças a Deus conseguiu resolver o problema”, diz.

Para ajudar as famílias vítimas do incêndio, os moradores organizaram uma campanha solidária em prol das famílias da Comissário. É possível doar roupas, principalmente toalhas e roupas íntimas femininas e masculinas, incluindo infantil para meninas; eletrodomésticos; alimentos; materiais de higiene; entre outros.

Incêndio em vila na passagem Comissário, na Terra Firme.

Também é possível doar via Pix. Confira a seguir como ajudar:

Campanha solidária em prol das famílias da Comissário

Onde entregar: Passagem Comissário, 232 – entre Pass. Cáritas e Pass. Brasília (próximo à Cáritas), casa do Messias, filho da D. Maria

Falar com: Antônio (91) 99202-2735 ou Ivaneide (91) 98100-8119

Doações via pix (qualquer valor): 

Banco: Inter
Titular: Júlia Holanda
Chave PIX (CPF): 47983949200

*Estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

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