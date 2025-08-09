Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Família realiza missa em homenagem a Flávia Cunha, vítima de seita religiosa em Belém

Cerimônia foi marcada pelo pedido de justiça pela vítima, que completa dois meses de falecimento

Gabi Gutierrez
fonte

A missa foi celebrada na manhã deste sábado, 09 de agosto (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

O falecimento de Flávia Cunha Costa, de 43 anos, vítima de abusos em uma suposta seita religiosa em Belém, completa dois meses no dia 19 de junho. Para marcar a data, familiares e amigos se reuniram neste sábado (9) na Paróquia Nossa Senhora de Fátima, no bairro de Fátima, em Belém, para uma missa de homenagem. O momento foi de orações, emoção e um forte apelo por justiça contra os abusos sofridos por Flávia, atribuídos aos líderes do grupo religioso.

VEJA MAIS:

image PC identifica 4 vítimas de violência psicológica e maus-tratos por susposta seita religiosa em Belém
Uma dessas vítimas é Flávia Cunha Costa, de 43 anos. Ela morreu no dia 19 de junho deste ano, por conta de uma desnutrição grave


image Família realiza missa e pede justiça por mulher explorada em suposta seita religiosa em Belém
Flávia Cunha Costa, de 43 anos, foi abandonada no Pronto Socorro do Guamá, no dia 18 de junho, sem documentos e em estado grave de desnutrição. Ela morreu no dia seguinte.

Flávia Cunha foi vítima de maus-tratos e exploração financeira

No dia 18 de junho, Flávia foi deixada em estado grave de desnutrição e maus-tratos no Pronto-Socorro do Guamá, sem documentos e desacompanhada. Os suspeitos disseram à equipe médica que ela era apenas uma vizinha. A contadora faleceu no dia seguinte, mas seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) como indigente, já que sua identidade não havia sido confirmada. A família só reconheceu Flávia quase duas semanas depois, quando registrou denúncia na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).

Amiga próxima relata o sofrimento e manipulação dentro da seita

A amiga e contadora Zíngara Capeloni contou que o afastamento de Flávia do convívio social começou há 11 anos, quando ela entrou para o grupo religioso. “A família e os amigos tentaram intervir, mas ela estava dominada psicologicamente, acreditava na salvação prometida e se afastou totalmente, chegando a morar no loc
al onde sofreu os abusos”, afirmou Zíngara.

Segundo ela, Flávia foi vítima de manipulação, exploração financeira, maus-tratos, fome e sede. “Hoje é um momento de muita emoção. A família agradece pelo tempo que tiveram com ela, mas também clama por justiça. Queremos que a justiça seja feita e que ninguém mais passe por isso”, disse.

Caso segue em investigação sob sigilo, suspeitos estão presos preventivamente

As investigações sobre o caso da suposta seita religiosa em Belém seguem em sigilo. Os principais suspeitos permanecem presos preventivamente. Relatos indicam que outras vítimas, incluindo familiares da líder da seita, também podem ter sofrido abusos semelhantes. “Há acompanhamento direto com essas famílias, que se unem para prestar testemunhos e pedir justiça”, destacou Zíngara.

A missa de homenagem a Flávia foi acompanhada por dezenas de parentes e amigos, que pediram atenção das autoridades para que o caso seja esclarecido e outras possíveis vítimas protegidas.

Relembre o caso: abusos em seita religiosa em Belém

Flávia Cunha Costa, bacharel em secretariado executivo, teve sua vida marcada por uma série de crimes envolvendo abusos psicológicos e exploração financeira em uma suposta seita religiosa que operava em Belém. Por cerca de 11 anos, a vítima esteve ligada ao grupo, que impunha rígido controle emocional e isolamento dos fiéis em relação a familiares e amigos.

No dia 18 de junho, ela foi encontrada no Pronto-Socorro do Guamá em estado grave, desnutrida, desidratada e sem documentos. Sob a alegação de que ela era apenas uma vizinha, os responsáveis a deixaram desacompanhada, e ela faleceu no dia seguinte. Sem identificação, seu corpo foi levado ao IML como indigente.

A família reconheceu a ausência de Flávia e, após investigação, registrou denúncia na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), que descobriu outras vítimas sujeitas a violência psicológica e maus-tratos.

O grupo religioso, liderado por um casal que se autodenominava líder espiritual, exercia controle financeiro e psicológico severo sobre seus seguidores. Os suspeitos foram presos preventivamente e o caso segue sendo apurado pelas autoridades.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

seita religiosa

seita em belém

flávia cunha costa
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

DIA DOS PAIS

Grupo Liberal celebra Dia dos Pais com humor e sabores da Amazônia

A iniciativa reforça o compromisso do Grupo Liberal com o bem-estar de seus colaboradores, criando espaços de reconhecimento, descontração e valorização

07.08.25 19h22

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Parque Estadual do Utinga em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

07.08.25 14h00

BELÉM 

Prefeitura retira 14,6 toneladas de fios irregulares de postes em Belém

Operação Rede Segura promove segurança e melhora visual urbano na capital paraense

06.08.25 18h00

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Museu do Círio em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Museu do Círio, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

06.08.25 15h52

MAIS LIDAS EM BELÉM

Mobilidade urbana

Como usar os patinetes elétricos em Belém? Veja regras, qual aplicativo e dicas

Belém é a primeira capital do Norte a oferecer serviço com 600 patinetes elétricos; saiba onde alugar e o que fazer se acabar a bateria

04.08.25 13h17

BELÉM

Mobilidade urbana: Belém passa a contar com patinetes elétricos públicos; veja como e onde usar

O projeto-piloto contará, de forma gradual, com 600 patinetes elétricos em Belém. A novidade começa a valer neste domingo (3/8)

02.08.25 12h50

BELÉM

Belém estreia patinetes elétricos e se torna a primeira capital do Norte com o serviço

Segundo a prefeitura, o objetivo é ampliar as opções de deslocamento e reduzir a dependência dos carros

03.08.25 19h18

LUTO

Morre pastor Firmino Gouveia, líder histórico da Assembleia de Deus em Belém

Considerado um dos nomes mais importantes da história da Assembleia de Deus em Belém, Firmino foi o sétimo líder da igreja-mãe e atuou como missionário e pastor

05.08.25 20h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda