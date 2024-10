Faltam 30 dias para o Círio de Nossa Senhora das Graças, em Icoaraci

No distrito de Icoaraci, em Belém, a devoção à Virgem Maria é celebrada anualmente com o Círio das Graças, que realizará a 72ª edição em 24 de novembro. A programação começará às 7h com uma missa na praça da Igreja de São Sebastião, celebrada pelo Padre Luan Tavares. Em seguida, a romaria percorrerá as ruas do distrito, com o tema "Maria, cheia de graça, mestra da oração". A expectativa do Círio deste ano é reunir 200 mil fiéis.

A tradicional festividade católica, celebrada desde 1952 no quarto domingo de novembro, iniciou no dia 7 de outubro e vai até 9 de dezembro, promovendo tanto a formação espiritual quanto o fortalecimento do comércio local.

Inspirado no tradicional Círio de Nazaré, a programação inclui missas e atrações culturais, como parque, arraial e quiosques. Outras atividades também fazem parte da celebração, como a Trasladação, Caminhada da Juventude, Círio das Crianças, Cicloromaria e Corrida do Círio.

"O Círio de Nossa Senhora das Graças em Icoaraci é um momento de evangelização, um momento para congregarmos a comunidade, reavivarmos a fé e ajudarmos nossos fiéis a caminharem na graça de Deus. O Círio proporciona um momento de formação catequética, mas também contribui com a formação humana e ética dos fiéis. É o trabalho que a Igreja consegue desenvolver, o trabalho com a pessoa humana, por meio de informações, espiritualidades, ações sociais e celebrações", reflete o padre Maurício Henrique, responsável pela paróquia.

Você sabia?

A devoção à Nossa Senhora das Graças em Belém, especialmente em Icoaraci, ganhou destaque em 1949, após um quadro da Virgem Maria ter derramado lágrimas na casa de Zenóbia Castro, atraindo milhares de fiéis. Esse evento deu início a várias romarias e peregrinações, que levaram à criação do Círio de Nossa Senhora das Graças em 1952.

Ao longo dos anos, o Círio se consolidou como uma das maiores expressões de fé em Icoaraci, com a construção de uma capela e a realização anual da procissão, que reúne fiéis de diversas partes da região. Em 2023, a Paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças foi elevada a Santuário Arquidiocesano, reconhecendo a grande devoção popular.

(Eva Pires, estagiária sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidade)