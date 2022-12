Falta d’água afeta 5 bairros de Belém nesta quinta-feira (15)

Moradores dos bairros da Pedreira, Telégrafo, Sacramenta, e uma parcela do Marco e Barreiro, em Belém, devem ficar sem água nas torneiras a partir das 22h30 desta quinta-feira (15). De acordo com a Companhia de Saneamento do Estado do Pará (Cosanpa), a interrupção do abastecimento será feita para a realização de serviços nas redes que abastecem essas localidades. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (14), por meio das redes sociais do órgão.

Ainda segundo comunicado, a previsão é que o serviço seja normalizado até às 3h da sexta-feira (16). Após esse período, o fornecimento de água será retomado de forma gradativa. No total, serão 4h30 sem água nos bairros citados.

