Falta de água afeta 17 bairros e conjuntos de Belém nesta segunda-feira (29); saiba quais

Moradores de 17 bairros e conjuntos de Belém estão sem abastecimento de água nesta segunda-feira (29), como informou a Companhia de Saneamento do Estado do Pará (Cosanpa), por meio das redes sociais. Em algumas áreas, a interrupção do serviço foi necessária para a realização de reparos nas redes que abastecem essas localidades, enquanto em outras, a falta de energia elétrica afetou o serviço, informou a Cosanpa.

Uma manutenção emergencial no sistema é realizada nos seguintes locais: bairros do Mangueirão e Cabanagem, em Belém, além do conjunto Panorama XXI, Parque Verde, Paulo Fonteles, comunidade Carmelândia e Bom Futuro 1 e 2. A Cosanpa detalhou, no comunicado, que equipes da companhia atuam para restabelecer o abastecimento o quanto antes.

VEJA MAIS

Além disso, problemas na rede elétrica afetaram o abastecimento de água nos seguintes pontos da capital paraense nesta segunda-feira: bairro do Coqueiro, conjunto Satélite, Pedro Teixeira, Orlando Lobato, Mururé, Maguari, comunidade Teixeirinha e residencial Ilha Porchat. Segundo a Cosanpa, a Equatorial Energia já foi acionada para restabelecer o serviço.

Ainda segundo a companhia, o fornecimento de água nesses locais afetados pela falta de energia deve ser normalizado gradativamente. Em ambos os casos, no entanto, a Cosanpa não deu previsão de horário.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento sobre o caso à Equatorial Energia e à Cosanpa. A reportagem aguarda retorno.