Exposição de netsuke, pequenas esculturas japonesas, chega a Belém nesta terça-feira (2)

Os netsuke são esculturas pequenas, que cabem na palma da mão, criadas no Período Edo da história japonesa por cidadãos comuns. Eram itens utilitários, que serviam como fechos de recipientes de carimbo e de estojos para tabaco. Quando colocados através do obi, nome dado à faixa que fica ajustada à cintura dos quimonos japoneses, serviam como apoio para pendurar cordas e bolsas, já que as vestimentas tradicionais não tinham bolsos costurados.

Os artefatos podem ser produzidos a partir de diversos materiais, como marfim, chifres, cerâmica e madeira, entre outros. Nesta terça-feira (2), Belém receberá a exposição itinerante gratuita 'Netsuke Contemporâneos Esculpidos em Madeira', que será realizada no Museu de Arte Sacra, localizado no bairro Cidade Velha. Serão apresentados 63 netsuke criados entre 1975 a 2017, com temas que vão desde criaturas fantasiosas e divindades até figuras humanas e pequenos robôs. A exposição segue na capital até 2 de outubro.

A obra 'Nariz de Tengu' de Zanmai Onosato, 2017. (Foto: Divulgação)

O evento é organizado pela The Japan Foundation e coorganizada pelo Consulado do Japão em Belém. Desde 2017, a exposição itinerante vem visitando diversos países da Ásia, Europa, Oceania, Oriente Médio, América do Norte, América Central e região do Caribe. Neste ano, que marca o 130º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre Brasil e Japão, estará em turnê pelo Brasil. A exposição será realizada em Belém após paradas em São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Brasília e Recife.

“Fico realmente feliz que a exposição ‘Netsuke Contemporâneos Esculpidos em Madeira’ estará sendo realizada no Ano de Intercâmbio da Amizade entre Japão e Brasil”, diz a cônsul principal do Consulado do Japão em Belém, Tomio Sakamoto.

Exposição de netsuke (Foto: Divulgação)

“Diz-se que os netsuke não são mais utilizados rotineiramente no Japão dos tempos atuais, mas ainda é possível ver netsuke sendo vendidos por todo o país, como mascotes em chaveiros ou amuletos da sorte, assim como pessoas usando eles em seus smartphones e bolsas. Ao me deparar com isto, tenho a sensação de que a cultura e o papel dos netsuke, originários do período Edo, continuam vivos no Japão moderno, adaptando-se aos tempos e mudando sua forma”, destaca a cônsul principal.

Conteúdo da exposição

Para além dos “netsuke antigos”, utilizados no Período Edo, a arte foi reinventada nos tempos atuais. Os netsuke contemporâneos incorporam novas ideias e sensibilidades e vêm ganhando atenção nos últimos anos. Na exposição, o público poderá apreciar obras esculpidas em madeira, criadas por artistas contemporâneos a partir de inscrições públicas.

A obra 'Mulher Artista' de Ryushi Komada, de 2017. (Foto: Divulgação)

Haverá também obras de netsuke confeccionadas por artesãos contemporâneos atuantes, como Izumi Kato, e obras que os visitantes poderão tocar. A mostra pretende explorar o alto nível de habilidades artísticas e espírito lúdico das artes e ofícios japoneses sob uma nova perspectiva e, ao mesmo tempo, apresentar o “presente” e o “futuro” dos netsuke contemporâneos esculpidos em madeira.

Serviço

Exposição ‘Netsuke Contemporâneos Esculpidos em Madeira’

Data: 2 de setembro a 2 de outubro

Horários: 9h –14h, 9h -17h (sexta a domingo)

Local: Museu de Arte Sacra – Galeria Fidanza (térreo)

Endereço: Praça Frei Brandão, sem número – Cidade Velha, Belém (PA)

Entrada: Franca (somente para esta exposição)

