O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

China acusa declaração conjunta entre Reino Unido e Japão de 'distorcer fatos' sobre Taiwan

Estadão Conteúdo

A embaixada da China no Reino Unido reagiu duramente à declaração conjunta divulgada por Londres e Tóquio após a reunião dos ministros da Defesa na quinta-feira, 28. No comunicado chinês, o porta-voz afirmou que os conteúdos relacionados à China na declaração conjunta Reino Unido-Japão "distorcem fatos e invertem o certo e o errado" e ressaltou que Pequim "se opõe firmemente a essas alegações".

A resposta foi motivada por trechos do documento britânico-japonês que expressaram "sérias preocupações" sobre Taiwan, o Mar da China Oriental e o Mar do Sul da China, além de acusarem a China de "fornecer assistência de uso dual" à Rússia.

Para Pequim, trata-se de uma interferência direta. "Instamos o Reino Unido e o Japão a refletirem seriamente sobre suas declarações e ações errôneas relativas a Taiwan e questões marítimas, a pararem de interferir nos assuntos internos da China e a cessarem de criar problemas e tensões no Ásia-Pacífico", disse o porta-voz.

Em relação à guerra na Ucrânia, a embaixada reafirmou que a posição chinesa sempre foi de mediação. "A China tem se mantido consistentemente comprometida em promover conversas de paz e em buscar uma solução política", afirmou o comunicado, rejeitando as acusações "infundadas" feitas pelo Reino Unido e pelo Japão contra a China.

